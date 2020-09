\"Cijela ova situacija \u010dini me zaista tu\u017enim i praznim. Provjerio sam kako se osje\u0107a linijska sutkinja i, prema informacijama koje sam dobio, osje\u0107a se dobro, hvala Bogu. Njeno ime ne smijem otkriti zbog o\u010duvanja njene privatnosti\", napisao je Novak na Instagramu pa dodao:

Nole: Tužan sam i prazan, bilo je to pogrešno. Isprike svima...

Vruća Đokovićeva glava ohladila se dva sata poslije izbacivanja s US Opena pa je, nakon što se odvezao bez susreta s novinarima, objavio priopćenje na društvenoj mreži u kojem žali

<p>Nije mogao vruće glave sjesti pred novinare u Flushing Meadowsu nego se, nakon što se istuširao, ekspresno odvezao s kompleksa US Opena. Ali najbolji tenisač današnjice <strong>Novak Đoković</strong> (33) je dva sata poslije incidenta o kojem bruji cijeli svijet ipak smogao snage javno se očitovati.</p><p>Srbin je diskvalificiran u osmini finala protiv Španjolca <strong>Pabla Carreña Buste</strong> (29) nakon što je nenamjerno napucao lopticu linijskoj sutkinji u glavu pri gubitku svog servisa na 5-5 u prvom setu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se Nole zabavljao u Zadru</strong></p><p>Nakon desetominutnog vijećanja glavni sudac je izbacio Đokovića i, prema pravilima, drugog izbora nije ni imao. Jer svatko tko na bilo koji način ozljedi službeno osoblje nakon završetka poena mora biti diskvalificiran.</p><p>"Cijela ova situacija čini me zaista tužnim i praznim. Provjerio sam kako se osjeća linijska sutkinja i, prema informacijama koje sam dobio, osjeća se dobro, hvala Bogu. Njeno ime ne smijem otkriti zbog očuvanja njene privatnosti", napisao je Novak na Instagramu pa dodao:</p><p>"Jako mi je žao što sam joj nanio takav stres. Nije bilo namjerno. Bilo je pogrešno. Želim da ovo neugodno iskustvo, diskvalifikaciju s turnira, pretvorim u važnu životnu lekciju kako bih nastavio rasti i razvijati se kao čovjek, ali i tenisač."</p><p>Osim diskvalifikacije, prema pravilima američkog Grand Slama ostao je i bez premije od 250.000 dolara za osminu finala, ali i osvojenih bodova. No dobra je okolnost za njega što će bodovno ostati gdje jest jer je i lani ispao u četvrtom kolu.</p><p>"Ispričavam se organizatorima US Opena. Jako sam zahvalan svom timu i obitelji što mi pružaju snažnu podršku, kao i mojim navijačima jer su uvijek uz mene. Hvala vam i žao mi je. Bio je ovo težak dan za sve", zaključio je Đoković.</p>