'Kauboji' opet goropadni! Puna Arena 'progutala' je Norvežane

Stivi se vratio, a kad je on 'unutra' onda je i Hrvatska nepobjediva. Norvežanima je skinuo neke od ključnih lopti i Hrvatska je pobijedila 32-28 i sačuvala šanse za polufinale Eura.

Nekoliko puta je Ivan Stevanović dobio ovacije publike, i to zaslužene. Nije to bila njegova najbolja večer ikad, ali kad golman 'skine' dvocifreni broj udaraca (14) onda se može igrati i protiv najboljih na svijetu i pobjeđivati, a Norvežani, viceprvaci svijeta, to sigurno jesu. I sad Hrvatsku u srijedu čeka odlučujuća utakmica s Francuzima, koji zasad imaju sve pobjede na Euru.

Prvo poluvrijeme pokazalo je što znači raspoloženi golman i čvrsta obrana. Čim bi Ivan Stevanović nanizao dvije obrane u nizu, "kauboji" bi pobjegli na tri-četiri razlike.

Ono što je Hrvatskoj nedostajalo cijeli turnir, raspoloženi golman, protiv Norvežana konačno nije bio problem. Nakon prvog poluvremena Stivi je ukupno imao sedam obrana, a dobar dio tih obrana bili su čisti ziceri. I ono najbolje, Červar je u momčad vratio Alilovića, a Mirko je bio možda i najveći navijač na klupi. U kratkim pauzama stalno je bodrio Stevanovića i davao mu savjete.

Šteta je tek za pomalo i prečesti pad koncentracije i soliranje u napadu jer bi Hrvatska nakon 30 minuta sigurno imala i više od dva razlike, odnosno 17-15. 'Kauboji' su zabili 17 golova u prvom dijelu, i to je puno, no u napadu je opet nedostajalo kreacije, momčadske kombinatorike i akcija. Opet se previše gledalo što će napraviti Luka Cindrić. Ili, koliko će Stepančić zabiti.

Lino ovog puta nije počeo s Karačićem u sedmorci, na lijevom vanjskom zaigrao je Marko Mamić. Červarova ideja je bila imati dva jaka šutera koji bi mogli probiti snažne Norvežane.

Stepančić je zabio tri gola, a Mamić jedan, no jako dobar posao radili su u obrani. Igor Vori odmarao je protiv Bjelorusa, a protiv Norvežana u igru je ušao tek u posljednje tri minute prvog dijela. No Musa i Marić su bili odlični, Musa je zabio tri gola iz tri udarca, a Marino je imao jedan od jedan.

Norvežani? Svaku grešku i brzanje Hrvatske su iskoristili. Najbolji strijelac turnira Bjornsen zabio nam je pet golova, dok je Sagosen dodao tri. Slabo je branio Bergerud (pet obrana), pa ga je zamijenio Espen.

U drugom poluvremenu Vori je stao na crtu. Lino je ipak želio malo pojačati obranu iskusnim Vorijem, a to je i dobio. Ono što hrvatski rukometaši nisu uspjeli zaustaviti, obranio je Stevanović. Lino je dosta rotirao vanjsku liniju, osim Cindrića svi su se mijenjali, Stepančić i Kopljar te Mamić i Kopljar.

Norveški golmani, pak, ništa nisu obranili, ili malo toga. A kad je Hrvatska u 49. minuti nakon kontre Štrleka otišla na pet razlike gotovo da smo mogli početi slaviti. No umjesto da se odvojimo, Norveška je smanjila na tri razlike, no ipak nije imala snage za povratak. Stevanovića je u završnici utakmice nakratko zamijenio Alilović, a na kraju je Stevanović s još nekoliko obrana, ukupno 14, još jednom digao Arenu na noge.

HRVATSKA - NORVEŠKA 32-28 (17-15)

HRVATSKA: Stevanović, Alilović; Mihić, Marić 3, Stepančić 3, Kopljar 1, Vori, Gojun, Horvat 3 (2), Karačić 1, Mandalinić, Štrlek 6, Čupić 3 (3), Musa 3, Mamić 4, Cindrić 5

NORVEŠKA: Christensen, Bergerud; Sagosen 8, Myrhol 3, Jakobsen, Tonnesen 4, Jondal 2, Bjornsen 6 (2), Gullerud 1, Sorheim, Johannessen 3, O'Sullivan, Tangen 1, Reinkind, Rod, Hansen

SEDMERCI: Hrvatska 5/5, Norveška 2/2

ISKLJUČENJA: Hrvatska 12 minuta, Norveška 4 minute

SUCI: Din i Dinu (Rumunjska)

Tema: Europsko rukometno prvenstvo 2018.