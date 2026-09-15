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KENT ROBIN TONNESEN

Norveški rukometaš prolazio je kroz pakao u Hrvatskoj: Nikada nisam osjetio tako snažnu bol...

Piše Ivan Kužela,
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Norveški rukometaš prolazio je kroz pakao u Hrvatskoj: Nikada nisam osjetio tako snažnu bol...
Foto: Instagram
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Rukometaš Flensburga Kent Robin Tönnesen završio je s herpes zosterom na licu i oku tijekom odmora u Hrvatskoj. Prekinuo je odmor i vratio se u Njemačku gdje je dobio potrebnu terapiju

Admiral

Rukometaš Flensburga Kent Robin Tönnesen (35) doživio je ozbiljne zdravstvene probleme tijekom ljetovanja u Hrvatskoj, nakon što je zbog snažne boli oko desnog oka morao potražiti liječničku pomoć. Norveški rukometaš tada nije dobio dijagnozu, no nakon pogoršanja stanja njegov klub hitno ga je pozvao natrag u Njemačku, gdje je utvrđeno da boluje od herpes zostera koji je zahvatio područje lica i oka.

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Trening rukometaša 03:34
Trening rukometaša | Video: 24sata/HRS

Infekcija je predstavljala ozbiljnu prijetnju vidu, a 35-godišnjak je zbog bolesti morao potpuno prekinuti treninge i započeti intenzivno liječenje.

- Nikada prije nisam doživio takvu bol, bilo je brutalno, rekao je Tönnesen za SHZ opisujući razdoblje kroz koje je prolazio.

Nakon višemjesečnog mirovanja ponovno je počeo trenirati, ali povratak tjelesnoj spremi nije bio jednostavan.

- Nakon prvog treninga osjećao sam se kao da me prala dvotjedna upala mišića, kazao je iskusni vanjski igrač.

Tönnesen će zbog svega propustiti dio sezone, a još nije poznato hoće li biti spreman za nedjeljni susret protiv Hamburga. Norvežanin je tijekom karijere u Bundesligi nastupao i za Wetzlar te Füchse Berlin, dok mu ugovor s Flensburgom vrijedi do ljeta 2027. godine.

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Komentari 3
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