Norvežani nisu donijeli samo tone lososa i naranči. U SAD-u imaju svoju kuhinju, beštek...

Pripreme Norveške za Svjetsko prvenstvo izazvale su lavinu reakcija na društvenim mrežama nakon izvješća u kojima se tvrdi da je reprezentacija iz domovine u svoju bazu u Sjedinjenim Američkim Državama dopremila više od 1000 kilograma hrane.

Norveška momčad, koja se priprema u Greensborou u Sjevernoj Karolini, navodno je ponijela pažljivo odabranu zalihu dobro poznatih namirnica, uključujući stotine kilograma atlantskog lososa i bijele ribe, preko 100 kilograma brunosta (tradicionalnog smeđeg sira) i tisuće naranči, s cijelim putujućim kulinarskim timom.

Koliko daleko ide njihova minuciozna nutricionistička priprema, svjedoči činjenica da su na prvenstvo doveli i vlastitu kuhinjsku opremu. To uključuje noževe, daske za rezanje, industrijske sokovnike.

Podsjećamo, Norveška je fenomenalnom izvedbom Haalanda izbacila Brazil 2-1, te ju čeka susret protiv Engleske.