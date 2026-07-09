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Norvežani nisu donijeli samo tone lososa i naranči. U SAD-u imaju svoju kuhinju, beštek...

Piše Filip Sulimanec,
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Norvežani nisu donijeli samo tone lososa i naranči. U SAD-u imaju svoju kuhinju, beštek...
Foto: Vincent Carchietta
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Koliko daleko ide njihova minuciozna nutricionistička priprema, svjedoči činjenica da su na prvenstvo doveli i vlastitu kuhinjsku opremu

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Pripreme Norveške za Svjetsko prvenstvo izazvale su lavinu reakcija na društvenim mrežama nakon izvješća u kojima se tvrdi da je reprezentacija iz domovine u svoju bazu u Sjedinjenim Američkim Državama dopremila više od 1000 kilograma hrane. 

Norveška momčad, koja se priprema u Greensborou u Sjevernoj Karolini, navodno je ponijela pažljivo odabranu zalihu dobro poznatih namirnica, uključujući stotine kilograma atlantskog lososa i bijele ribe, preko 100 kilograma brunosta (tradicionalnog smeđeg sira) i tisuće naranči, s cijelim putujućim kulinarskim timom.

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Koliko daleko ide njihova minuciozna nutricionistička priprema, svjedoči činjenica da su na prvenstvo doveli i vlastitu kuhinjsku opremu. To uključuje noževe, daske za rezanje, industrijske sokovnike. 

Podsjećamo, Norveška je fenomenalnom izvedbom Haalanda izbacila Brazil 2-1, te ju čeka susret protiv Engleske.

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