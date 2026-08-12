Norvežani o Dinamu: Čeka nas jedan od najnegostoljubivijih stadiona u Europi i ludi navijači

Nogometaši Dinama s ukupnih 7-1 iz dva susreta protiv Kauno Žalgirisa u 3. pretkolu Lige prvaka, izborili su play-off protiv norveškog Vikinga. Dinamo će prvu utakmicu igrati u Maksimiru u utorak, 18. kolovoza od 21 sat, a uzvrat je na rasporedu u srijedu, 26. kolovoza u Stavangeru s početkom također od 21 sat.

POGLEDAJTE GALERIJU: Bijeli Dinamo

Dinamo su malo secirali norveški mediji. Portali Stavanger Aftenblad i RA Stavanger objavili su tekstove o Dinamu odmah nakon završetka utakmice u Litvi. Stavanger Aftenblad odlučio se za fotografiju navijača Dinama s maksimirskog sjevera, dok je RA Stavanger u prvi plan stavio predsjednika Dinama Zvonimira Bobana u dresu hrvatske reprezentacije.

Naslov teksta o Bobanu glasi "Međunarodna legenda i povijesni juriš za Viking". U tom tekstu kolege iz Norveške ističu da njihov klub mora eliminirati Dinamo, klub sa znatno bogatijom poviješću i iskustvom igranja ovako važnih utakmica.

Portal RA Stavanger utakmicu je najavio naslovom: "Jedna od najnegostoljubivijih europskih arena: ovo čeka Viking u Ligi prvaka.". Ističu da su Bad Blue Boysi poznati po glasnim povicima, pirotehničkim predstavama i devijantnom raspoloženju na sjevernoj strani tribina u Zagrebu. Zaključuju da norveškog prvaka čekaju ispunjene tribine, ludi navijači i jedna od najproduktivnijih europskih tvornica talenata.