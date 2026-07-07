Norvežani su u problemu pred utakmicom generacije. Među reprezentacijom vlada viroza?

Norvežani su nakon senzacionalne pobjede (2-1) poslali Brazilce kući sa Svjetskog prvenstva i tako ostvarili jedan od najvećih uspjeha u posljednjih nekoliko desetaka godina. U četvrtini finala momčad izbornika Stalea Solbakkena odmjerit će snage protiv Engleske, a norveška reprezentacija pred taj važan susret nalazi se u problemu.

Norveški mediji prenose kako su putovanja tijekom Mundijala ostavila trag na njihovoj reprezentaciji. Baza Skandinavaca nalazi se u Greensborou u Sjevernoj Karolini, a Norvežani su stalno putovali na relaciji prema Bostonu, New Jerseyju i Dallasu.

Foto: Carlos Barria

Jørgen Strand Larsen propustio je prvu utakmicu zbog bolesti, a protiv Brazila bili su bez Marcusa Holmgrena Pedersena koji nije nastupio zbog viroze.

- Zapravo, samo je Jørgen imao povišenu temperaturu. No, bilo je i povremenog kašlja i hripanja kod različitih igrača. Tu su i klima-uređaji, letovi, svlačionice i sve ostalo. Ima nas više od 50, pa bi bilo čudno da se tako nešto ne pojavi kod nekoga - izjavio je Solbakken nakon utakmice s Francuskom.

Dvoboj za ulazak u polufinale protiv Engleske na rasporedu je u subotu 11. srpnja od 23 sata po hrvatskom vremenu.

- Moramo proučiti Englesku, no naravno da smo ih već gledali u prethodnim utakmicama na turniru. Bit će vrlo snažan protivnik, ali nadam se da će to biti vrlo izjednačena i neizvjesna utakmica - rekao je o sljedećem susretu norveški izbornik.