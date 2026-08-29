Norvežani tvrde: Igrač Vikinga za rasizam je optužio - Hoxhu

Nakon utakmice Vikinga i Dinama u Norveškoj Uefa je otvorila postupak zbog prijave potencijalnog rasističkog incidenta. Iz zagrebačkog kluba potvrdili su da su zaprimili obavijest europske nogometne organizacije o pokretanju istrage, ali u dokumentu nema informacije da je za događaj službeno označen neki od Dinamovih nogometaša. Viking je slavio 3-1 i ukupnim rezultatom 5-3 izborio ligašku fazu Lige prvaka.

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Slučaj je prijavio Vikingov veznjak Tobias Moi, koji je neposredno nakon susreta razgovarao s predstavnicima Uefe. Norveški klub nakon toga je objavio da surađuje s Uefom i dostavlja joj informacije potrebne za istragu.

- Predstavnici Uefe održali su sastanak s Tobiasom Moijem odmah nakon što se incident dogodio. Sad smo u procesu davanja informacija Uefi te kreće daljnja procedura. Naš klub protivi se žestoko svakoj vrsti diskriminacije i rasizma. Toga ne bi trebalo biti u nogometu. Ono što je Tobias doživio mi shvaćamo vrlo ozbiljno. Zbog istrage koja je u tijeku, ni klub ni Tobias neće davati nikakve izjave do daljnjega, objavio je Viking.

Informacije o samom događaju zasad nisu službeno objavljene. Ipak, u norveškim nogometnim krugovima pojavila se verzija prema kojoj se sve dogodilo tijekom jednog duela na terenu, a kao mogući sudionik spominje se Dinamov krilni igrač Arbër Hoxha, piše Germanijak.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Prema tim navodima, do kontakta između Hoxhe i Moija došlo je u 57. minuti, nedugo nakon što je Zlatko Tripić dobio žuti karton. Nakon tog duela uslijedila je kraća verbalna rasprava i naguravanje, a upravo taj trenutak pojedini izvori povezuju s prijavljenim incidentom. Moi je tijekom utakmice reagirao prema sucu, no televizijska snimka ne daje odgovor na pitanje što je točno prethodilo njegovoj reakciji. Zbog toga se zasad ne može neovisno potvrditi sadržaj navodnog incidenta.

Ni Dinamo nema službenu potvrdu da je Hoxha osoba na koju se istraga odnosi. Klubu je zasad poznato samo da Uefa provodi postupak te da će dodatne informacije biti dostupne nakon što se prikupe svi relevantni podaci. Viking je nakon susreta odbio dodatno komentirati slučaj, pozivajući se na istragu koja je u tijeku. Konačnu ocjenu događaja i eventualnu odgovornost pojedinaca trebala bi dati Uefa nakon provedenog postupka.