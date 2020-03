Nosi WBA prema Premier ligi: Krovinović u momčadi mjeseca

Lijepa je veljača iza West Bromwich Albiona. Unatoč zadnjem porazu u subotu, Slaven Bilić i njegovi igrači u sedam su utakmica ostvarili pet pobjeda i remi, pa deset kola prije kraja i dalje konkurenciju gledaju svisoka u Championshipu. Prednost je, doduše, sada samo bod ispred Leedsa.

Budući da momčad uvijek izbaci pojedinca, izbacila je čak trojicu Bilićevih u momčadi mjeseca po izboru Sky Sportsa. Među njima je i jedini hrvatski igrač u klubu, Filip Krovinović.

Potencijalni hrvatski reprezentativac odigrao je u veljači praktički punu minutažu u svih sedam utakmica. U svima je krenuo od prve minute, Milwallu je zabio gol, a protiv Readinga je bio asistent.

Sve je to zaokruženo u ocjenu 7,41 prema WhoScoredu, a osim Krovinovića među najboljih 11 nalaze se još Matheus Pereria i Conor Townsend.

Osim WBA-ove trojke tu su još Cooper i Ayling iz Leedsa, Hutchinson iz Milwalla, Powell iz Stokea, Brentfordov Benrahma, Bristolov Diedhiou te Wiganov Moore.

