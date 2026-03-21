NOVA DRAMA Dončić traži da se odbaci zahtjev bivše zaručnice. Anamaria napravila pogrešku?

Luka Dončić tvrdi da je njegova bivša zaručnica Anamaria Goltes podnijela zahtjev za uzdržavanje djece i troškove odvjetnika u pogrešnoj državi, odnosno u Kaliforniji, iako njihova djeca žive u Sloveniji
Luka Dončić tvrdi da je njegova bivša zaručnica Anamaria Goltes podnijela zahtjev za uzdržavanje djece i troškove odvjetnika u pogrešnoj državi, odnosno u Kaliforniji, iako njihova djeca žive u Sloveniji
| Foto: MYKO
Luka Dončić tvrdi da je njegova bivša zaručnica Anamaria Goltes podnijela zahtjev za uzdržavanje djece i troškove odvjetnika u pogrešnoj državi, odnosno u Kaliforniji, iako njihova djeca žive u Sloveniji |
Foto: MYKO
Luka Dončić tvrdi da je njegova bivša zaručnica Anamaria Goltes podnijela zahtjev za uzdržavanje djece i troškove odvjetnika u pogrešnoj državi, odnosno u Kaliforniji, iako njihova djeca žive u Sloveniji
| Foto: MYKO
Zbog toga je podnio zahtjev sudu u Los Angelesu da se njezina tužba odbaci, naglašavajući da ni on ni djeca nisu stanovnici Kalifornije
| Foto: instagram
U sudskim dokumentima navodi da je mjesecima pokušavao nagovoriti bivšu partnericu da se s djecom preseli u Kaliforniju, ali je ona to odbila i vratila se u Sloveniju. Također ističe da je već u veljači pokrenuo pravni postupak u Sloveniji koji obuhvaća skrbništvo i uzdržavanje djece
| Foto: instagram
Dončić tvrdi da već pokriva sve troškove za njihovu djecu te smatra da je podnošenje zahtjeva u Kaliforniji pokušaj da se dobije veći iznos uzdržavanja jer je ta savezna država poznata po višim iznosima
| Foto: instagram
Nakon prekida zaruka poručio je da mu je najvažnija dobrobit djece, da sve što radi čini zbog njih te da će se uvijek boriti da bude uz njih i osigura im najbolji mogući život, a od suda traži da cijeli slučaj prebaci ili rješava na mjestu koje smatra pravno ispravnim
| Foto: instagram
Podsjetimo, Dončić i Goltes upoznali su se još kao tinejdžeri, a u vezi su od 2016. Godine 2023. su se zaručili, a početkom ove godine prekinuli zaruke
| Foto: instagram
Imaju dvije kćeri - Gabrielu i Oliviu za čije se skrbništvo bore
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram