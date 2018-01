Nova era Clippersa: Griffin iz Los Angelesa seli u Pistonse

Blake Griffin, zvijezda NBA momčadi Los Angeles Clippersa, odlučio je promijeniti klub i pridružio se Detroit Pistonsima.

Najbolji košarkaš Clippersa, 28-godišnji Griffin, koji je cijelu karijeru od 2009. proveo u Los Angelesu, tako će se u Detroitu priključiti Andreu Drummondu. Zajedno s njim u Detroit (22-26), koji se nalazi na devetom mjestu Istočne konferencije, odlaze i Willie Reed i Brice Johnson.

The Clippers and Pistons have agreed on a deal to trade Blake Griffin for Tobias Harris, Avery Bradley, Boban Marjanovic, a first-round and a second-round draft pick, league sources tell ESPN.