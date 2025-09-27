Obavijesti

Sport

Komentari 5
KOMENTAR PLUS+

Nova impostacija Hajduka za pobjedu i malo mira. Raduje gol Rebića, ali brine ozljeda Livaje

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Nova impostacija Hajduka za pobjedu i malo mira. Raduje gol Rebića, ali brine ozljeda Livaje
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nakon tri prvenstvena susreta bez pobjede Gonzalo Garcia je promijenio impostaciju i zaigrao s trojicom igrača u zadnjoj liniji. Hajduk je pobijedio Lokomotivu 2-0

Hajduk je pred 16.768 gledatelja na Poljudu svladao Lokomotivu 2-0, golove su zabili Ante Rebić kome je to prvi gol u bijelom dresu i Anthony Kalik koji ga je zamijenio u drugom dijelu utakmice. Lokomotiva je momčad koja igra otvoreno i voli se nadigravati, tako je bilo i večeras, Hajduk je zaigrao u novoj formaciji s tri igrača u zadnjoj liniji, tako da je pravo čudo da nije bilo i više golova, pogotovo što su i jedni i drugi imali nekoliko vrlo lijepih prilika, vratnica, greda...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
VIDEO Hajduk - Lokomotiva 2-0: Rebić i Kalik zaustavili crni niz, 'bili' su se poravnali s Dinamom
POBJEDA 'BILIH'

VIDEO Hajduk - Lokomotiva 2-0: Rebić i Kalik zaustavili crni niz, 'bili' su se poravnali s Dinamom

Rebić je u 18. minuti doveo Hajduk u vodstvo iz sumnjive situacije, a "bili" su doživjeli šok jer je Livaja ostao u svlačionici zbog ozljede. Kalik je pred kraj utakmice zabio za 2-0 i potvrdu pobjede
Mamićev prvi potez u Sarajevu: U klub je doveo Mihaela Mikića
PIŠU MEDIJI U BIH

Mamićev prvi potez u Sarajevu: U klub je doveo Mihaela Mikića

Kako piše portal Avaz, Mikić će postati sportski direktor kluba s Koševa, a na to mjesto postavio ga je bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zoran Mamić. Uskoro bi sve trebao biti službeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025