Nakon tri prvenstvena susreta bez pobjede Gonzalo Garcia je promijenio impostaciju i zaigrao s trojicom igrača u zadnjoj liniji. Hajduk je pobijedio Lokomotivu 2-0
KOMENTAR PLUS+
Nova impostacija Hajduka za pobjedu i malo mira. Raduje gol Rebića, ali brine ozljeda Livaje
Čitanje članka: 3 min
Hajduk je pred 16.768 gledatelja na Poljudu svladao Lokomotivu 2-0, golove su zabili Ante Rebić kome je to prvi gol u bijelom dresu i Anthony Kalik koji ga je zamijenio u drugom dijelu utakmice. Lokomotiva je momčad koja igra otvoreno i voli se nadigravati, tako je bilo i večeras, Hajduk je zaigrao u novoj formaciji s tri igrača u zadnjoj liniji, tako da je pravo čudo da nije bilo i više golova, pogotovo što su i jedni i drugi imali nekoliko vrlo lijepih prilika, vratnica, greda...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku