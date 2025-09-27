Nova impostacija Hajduka za pobjedu i malo mira. Raduje gol Rebića, ali brine ozljeda Livaje

Hajduk je pred 16.768 gledatelja na Poljudu svladao Lokomotivu 2-0, golove su zabili Ante Rebić kome je to prvi gol u bijelom dresu i Anthony Kalik koji ga je zamijenio u drugom dijelu utakmice. Lokomotiva je momčad koja igra otvoreno i voli se nadigravati, tako je bilo i večeras, Hajduk je zaigrao u novoj formaciji s tri igrača u zadnjoj liniji, tako da je pravo čudo da nije bilo i više golova, pogotovo što su i jedni i drugi imali nekoliko vrlo lijepih prilika, vratnica, greda...

