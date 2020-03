Nova Liga nacija: Tko nas čeka, kako utječe na SP, gdje gledati

Do Europskog prvenstva diljem Starog kontinenta ostala su još 102 dana, a konferencijski centar Beurs van Berlage u Amsterdamu ovaj utorak bit će poprište ždrijeba drugog izdanja Lige nacija, novog natjecanja za reprezentacije pod okriljem Uefe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Gdje se nalazi Hrvatska?

"Vatreni" su u premijernoj sezoni Lige nacija bili svrstani u najjači, A razred i u jakoj skupini s Engleskom i Španjolskom završili su na posljednjem mjestu nakon dramatičnog poraza u preokretu na Wembleyu u posljednjem kolu (2-1).

Takav je plasman izabranike Zlatka Dalića prvotno trebao poslati u Ligu B za ovu sezonu, ali je Uefa naknadno redizajnirala natjecanje tako da je Liga A proširena s 12 na 16 reprezentacija pa nitko nije ispao, a pridodana su četiri osvajača skupine iz Lige B.

Time su ukinute mogućnosti saveza za dogovaranje prijateljskih utakmica pa će svi ogledi od završetka Eura do početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. biti - za bodove. A Hrvatska će se opet moći boriti za trofej s najboljim europskim reprezentacijama.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Tin Jedvaj zabio je u sudačkoj nadoknadi za pobjedu Hrvatske nad Španjolskom 3-2 u Ligi nacija na Maksimiru 15. studenog 2018.

Kako stoje jakosne skupine?

S obzirom na to da je bila posljednja u skupini u prošlom izdanju, Hrvatska se nalazi u posljednjoj, četvrtoj jakosnoj skupini Lige A uz Poljsku, Njemačku i Island. To znači da protiv tih reprezentacija neće igrati u skupini.

Prvu jakosnu skupinu čine pobjednici skupina prve sezone, Portugal (branitelj naslova), Nizozemska (finalist), Švicarska (trećeplasirani) i Engleska.

U drugoj su skupini Belgija, Francuska, Španjolska i Italija, a u trećoj promovirane selekcije: Bosna i Hercegovina, Ukrajina, Danska i Švedska.

To znači da Hrvatska, primjerice, može izvući jaku skupinu s Engleskom, Francuskom i Ukrajinom ili, pak, nešto povoljniju sa Švicarskom, Belgijom i Švedskom.

Foto: uefa.com

Kakav je sustav natjecanja?

U prve tri lige nalazi se po 12 reprezentacija koje su podijeljene na po četiri jakosne skupine i nakon ždrijeba formirat će četiri skupine s četiri reprezentacije. U Ligi D nalazi se sedam reprezentacija, četiri u prvoj jakosnoj skupini i tri u drugoj.

Pobjednik svake skupine u ligama B i C osigurava napredovanje u višu ligu za iduće izdanje Lige nacija 2022/23., a pobjednici skupina u Ligi A igrat će završni turnir najbolje četiri momčadi za trofej pobjednika Lige nacija.

Posljednji iz svake skupine u ligama A i B, pak, ispada iz lige u kojoj se nalazi u niži razred za iduću sezonu. Posljednji iz skupina u Ligi C razigravat će za ostanak u ožujku 2022. (kod kuće i u gostima) jer će iz Lige D u Ligu C prijeći samo dvije reprezentacije.

Foto: David Klein/Press Association/PIXSELL

Kad se igra Liga nacija?

Termini utakmica su u standardnim Fifinim terminima, svaki mjesec svaka će reprezentacija u prve tri lige odigrati po dvije utakmice kod kuće i u gostima.

Prvo kolo igra se od 3. do 5. rujna, drugo kolo od 6. do 8. rujna, treće kolo od 8. do 10. listopada, četvrto kolo od 11. do 13. listopada, peto kolo od 12. do 14. studenoga, a šesto od 15. do 17. studenoga.

Pobjednici skupina u Ligi A igrat će polufinale završnog turnira 2. i 3. lipnja, a utakmica za treće mjesto i finale je 6. lipnja. Sve te lipanjske utakmice igrat će se na terenu jednoga od polufinalista.

Foto: PIERRE ALBOUY

Što je s kvalifikacijama za SP?

Kao i u kvalifikacijama za Euro, Uefa je odlučila Ligu nacija pripojiti kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. No, za razliku od Eura u kojem se plasman u play-off mogao izboriti isključivo preko Lige nacija, u ovom slučaju stvari su bitno pojednostavljene.

Na katarski Mundijal, čiji se glavni dio kvalifikacija u Europi igra od ožujka do studenog 2021., izravno će se plasirati deset pobjednika skupina. Deset drugoplasiranih ići će u dodatne kvalifikacije.

Kakav sad tu utjecaj ima Liga nacija? Uefa je odlučila da će se tim drugoplasiranima pridružiti još dva pobjednika skupina u Ligi nacija s najboljim učinkom koja se već nisu plasirala na SP kroz uobičajene kvalifikacije.

U praksi, to opet omogućava i manjim reprezentacijama da se dokopaju play-offa, kao što je slučaj u kvalifikacijama za Euro, ako dobro odigraju u Ligi nacija i ne uspiju biti među prva dva u kvalifikacijama. A osigurava i plan B za neke jače selekcije ako zeznu u kvalifikacijama.

Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/PIXSELL stadion Education City u Kataru bit će otvoren za turnir na kojem će zaigrati Hrvatska protiv Švicarske 26. ožujka i Švicarske 30. ožujka, a na njemu će se igrati i utakmice SP-a 2022.

Kad počinje ždrijeb i tko ga prenosi?

Ceremonija ždrijeba u glavnom gradu Nizozemske počinje u 18 sati, a izravan televizijski prijenos je na Novoj TV. Uvodna studijska emisija počinje u 17.35.

Vlasnik prava i za drugo izdanje Lige nacija je United Group, u čijem su vlasništvu Nova TV i Sport Klub. To znači da ćemo utakmice Hrvatske, kao i u prvom izdanju natjecanja, moći gledati na Novoj TV, a ostale utakmice na Sport Klubu.

United Group ima prava prijenosa i na prijateljske utakmice uoči Eura i na kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, a imao ih je i za Euro 2020., ali ih je krajem studenog prodao Hrvatskoj televiziji, koja ima prava i za završni turnir SP-a 2022. u Kataru.

Foto: Niall Carson/Press Association/PIXSELL trofej Lige nacija

Kakav je nagradni fond?

Uefa još nije objavila kako će raspodijeliti novac za drugo izdanje Lige nacija, ali prema podacima od prve sezone jasno je da se radi o unosnom natjecanju i da je nacionalnim savezima u Ligi A bitno da njihove reprezentacije ostvare što bolji rezultat.

Portugal je tako za osvajanje Lige nacija 2018/19. osvojio 10,5 milijuna eura, finalist Nizozemska devet milijuna, trećeplasirana Švicarska osam milijuna, a četvrtoplasirana Engleska sedam milijuna eura. Nagradni fond u drugom izdanju gotovo sigurno bit će nešto veći.

Za usporedbu, svaki sudionik Eura 2020. zaradit će 9,25 milijuna eura, pobjeda u skupini donosi milijun i pol eura, a remi 750.000 eura. Prolazak u osminu finala donosi još dva milijuna eura, četvrtfinale dodatna 3,25 milijuna, polufinale pet milijuna, drugo mjesto sedam, a naslov još deset milijuna. Prvak Europe, dakle, u džep može spremiti do 38 milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO: