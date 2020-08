Nova pravila: Svaka ruka više nije 'ruka', a ni faul u gol šansi nije automatski crveni karton!?

Suci više neće ni kažnjavati golmane ako izađu ranije prilikom penala. Jer sad VAR vidi i minimalni izlazak, a golmani to rade samo zato što loše procijene trenutak kad će igrač pucati, objašnjava Rosetti

<p>Liga prvaka vraća se u petak, u fokusu je neobičan, izvanredan sustav natjecanja s final eight završnicom u Lisabonu i svim utakmicama bez gledatelja, ali uz neviđene higijenske mjere i restrikcije, gotovo su nezapaženo prošla nova pravila za suce. Naime, promjene planirane za iduću sezonu zbog cijele situacije počet će se primjenjivati već u završnici ove.</p><p>A ona kažu: "Ako igrač slučajno igra rukom, to će biti prekršaj samo ako neposredno nakon toga padne gol. Ako akcije bude dulja i s još nekoliko dodra nakon tog, igra se neće zaustavljati niti će suci igrača i njegovu momčad sankcionirati." Također, utvrđena je granica da se igranjem rukom smatra kad lopta dira igrača ispod pazuha. Drugim riječima, rame nije ruka.</p><p>Što se tiče VAR-a, veći naglasak bit će stavljen na suce koji donose odluke i preispituju stvari zbog subjektivnosti tolikog broja zazivanja VAR-a. </p><p>Promjene se tiču i penala: ako se golman makne s crte, penal se neće ponavljati ako pritom nije utjecao na izvođača. I golmana neće kazniti žutim kartonom nakon prvog takvog prekršaja jer se smatra da je razlog tome pogrešna procjena kada će igrač pucati. Tek za ponovljeni prekršaj golman će dobiti karton. Ako, pak, i golman i pucač prekrše pravilo istovremeno, kaznit će se izvođača.</p><p>Penal se neće ponavljati ako se golman micao, a pucač je promašio gol bez da je golman dirao loptu, osim ako je golman jasno utjecao na pucača.</p><p>- Kad golman obrani penal, a izišao je s linije, neće dobiti žuti karton za prvi prekršaj nego tek za idući - rekao je Uefin šef sudaca <strong>Roberto Rosetti</strong> i dodao:</p><p>- Većina golmana izađe s linije jer pogrešno procijene kad će igrač pucati, a uz VAR tehnologiju sad se često otkriju takvi mali prekršaji golmana.</p><p>Za utakmice koje se odlučuju penalima, žuti kartoni neće se prenositi na jedanaesterce, što je posebno važno za golmane.</p><p>- Prema pravilima, izvođenje jedanaesteraca nije dio utakmice nego samo način da se odredi pobjednik. Pa po sadašnjim pravilima, ako golman nosi žuti karton iz utakmice i istupi ranije prilikom izvođenja penala, izađe s linije, a VAR uhvati i najmanji iskorak, bit će isključen. Zato je to dobra, važna promjena. </p><p>Hm, zanimljive promjene... koje, dojma smo, opet vraćaju veću ulogu sucima na terenu, vraćaju više situacija u sferu famozne "slobodne sudačke procjene". Kao i u vremenima prije tehnologije.</p><p>A vrlo je zanimljiv - i mnogo šturije objašnjen - novi naputak da ako igrač faulom ili nekom drugom vrstom prekršaja prekine izglednu situaciju za gol, više neće dobiti crveni karton nego žuti.</p><p>- Ova pravila nisu privremena kao ono o pet dopuštenih zamjena igrača na utakmici, nego će se i dalje primjenjivati - zaključila je Uefa.</p>