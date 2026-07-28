Nova pravila: U Premiershipu više neće biti zadržavanja igre

Engleski nogomet uvodi eksperimentalno pravilo kojim se želi suzbiti odugovlačenje igre. Nakon odobrenja Međunarodnog nogometnog saveza (IFAB), počinje testiranje prema kojoj će momčad privremeno ostati s igračem manje ako njihov vratar zatraži liječničku pomoć zbog ozljede.

Cilj je smanjiti broj taktičkih prekida koji frustriraju igrače i publiku. Engleski nogometni savez (FA) objavio je da će se Premier League, EFL i ženska Super liga zajednički suprotstaviti takozvanim "taktičkim pauzama". Prema novom pravilu koje ulazi u probnu fazu, ako se igra zaustavi zbog ozljede vratara, trener će morati odrediti jednog igrača koji će izaći iz igre. Isti igrač moći će se vratiti na teren tek nakon što prođe najmanje jedna minuta od nastavka utakmice. Inicijativa je odgovor na sve češće situacije u kojima se vratare optužuje da simuliraju ozljede kako bi prekinuli ritam protivničke momčadi. Treneri će tako imati deset sekundi za odluku o tome koji igrač privremeno napušta teren. Pravilo uključuje i iznimke radi zaštite sigurnosti igrača. Momčad neće biti kažnjena ako je vratar ozlijeđen u sudaru s drugim igračem ili ako krvari.

Foto: Ed Sykes

Iznimka vrijedi i u situaciji kada je vrataru potrebna pomoć nakon što je na njemu napravljen prekršaj za koji je dosuđen slobodan udarac. Osim pravila o vratarima, u sezoni 2026./27. uvode se i dodatne mjere za povećanje efektivnog vremena igre. Suci će koristiti odbrojavanje od pet sekundi kako bi upozorili igrače koji odugovlače s izvođenjem auta ili gol-auta.

Uvodi se i stroži nadzor nad zamjenama igrača, što je čest problem za momčadi koje pokušavaju nadoknaditi rezultat. Od početka nove sezone igrač koji izlazi iz igre morat će napustiti teren unutar deset sekundi. Primjena ovog pravila počinje s utakmicama Carabao kupa u subotu, 1. kolovoza.

Engleski nogometni savez će u suradnji s IFAB-om detaljno pratiti primjenu novih pravila tijekom sezone 2026./27. i nakon toga donijeti odluku o njihovoj trajnoj primjeni. Konačni cilj je destimulirati lažiranje ozljeda i osigurati bržu i pravedniju igru, s manje prekida zbog nesportskog ponašanja.