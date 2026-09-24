Obavijesti

Sport

Komentari 1
OVAKO PA ONAKO

Nova promjena za Dinamo u Kupu protiv Vukovara. Imat će više odmora prije Hajduka

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Nova promjena za Dinamo u Kupu protiv Vukovara. Imat će više odmora prije Hajduka
Zagreb: GNK Dinamo i NK Lokomotiva susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Klubovi su utakmicu pomaknuli tri tjedna unaprijed, a pobjednik dvoboja izborit će plasman u četvrtfinale Hrvatskog kupa

Admiral

Danas ponovno promjena. Nakon što je jučer donesena odluka da će se utakmice osmine finala Hrvatsko kupa između Dinama i drugoligaša Vukovara 1991 odigrati u 7. listopada umjesto 28. listopada, donesena je odluka da se utakmica odigra u nedjelju, 4. listopada. 

Susret će se održati na stadionu u Borovu naselju. Tako su klubovi utakmicu pomaknuli tri tjedna unaprijed, a pobjednik dvoboja izborit će plasman u četvrtfinale Hrvatskog kupa. Dinamo je među 16 najboljih prošao bez većih problema. Zagrepčani su u prethodnoj rundi gostovali kod Bedema iz Ivankova i slavili 4-0. Vukovar je do osmine finala stigao pobjedom 1-0 protiv Cibalije.

Bedem i Dinamo sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Bedem i Dinamo sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Novi termin posebno je zanimljiv zbog Dinamova rasporeda. Šest dana kasnije 'modre' čeka najveći hrvatski derbi protiv Hajduka na Poljudu. Na tom derbiju momčad Marija Kovačevića bit će bez Josipa Mišića koji je zbog isključenja protiv Lokomotive i vrijeđanja suca Patrika Kolarića kažnjen s dvije utakmice zabrane igranja i 3000 eura.

Kad je pomaknut termin utakmice s Vukovarom 1991, postavilo se pitanje može li se Mišić 'očistiti' od crvenog kartona, no danas je donesena odluka da kapetan Dinama mora odraditi dvije utakmice suspenzije. 

Zagreb: GNK Dinamo i NK Lokomotiva susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: GNK Dinamo i NK Lokomotiva susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone
WAGSICE S DIPLOMOM

FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone

Nogometaše najčešće vežemo s manekenkama. Puno je takvih veza bilo kroz povijest. Ipak, naši reprezentativci su pokazali kako nisu svi isti
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
VIDEO Otkrili novi Maksimir! 'Nema kopije, on je ikoničan'
IDEJA TALIJANA

VIDEO Otkrili novi Maksimir! 'Nema kopije, on je ikoničan'

Novi stadion Maksimir od 200 milijuna eura s okolnim objektima imat će praznine između tribina. Pobjednik arhitektonsko-urbanističkog natječaja dolazi iz Milana, imat će neobičan dizajn

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026