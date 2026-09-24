Nova promjena za Dinamo u Kupu protiv Vukovara. Imat će više odmora prije Hajduka

Danas ponovno promjena. Nakon što je jučer donesena odluka da će se utakmice osmine finala Hrvatsko kupa između Dinama i drugoligaša Vukovara 1991 odigrati u 7. listopada umjesto 28. listopada, donesena je odluka da se utakmica odigra u nedjelju, 4. listopada.

Susret će se održati na stadionu u Borovu naselju. Tako su klubovi utakmicu pomaknuli tri tjedna unaprijed, a pobjednik dvoboja izborit će plasman u četvrtfinale Hrvatskog kupa. Dinamo je među 16 najboljih prošao bez većih problema. Zagrepčani su u prethodnoj rundi gostovali kod Bedema iz Ivankova i slavili 4-0. Vukovar je do osmine finala stigao pobjedom 1-0 protiv Cibalije.

Bedem i Dinamo sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Novi termin posebno je zanimljiv zbog Dinamova rasporeda. Šest dana kasnije 'modre' čeka najveći hrvatski derbi protiv Hajduka na Poljudu. Na tom derbiju momčad Marija Kovačevića bit će bez Josipa Mišića koji je zbog isključenja protiv Lokomotive i vrijeđanja suca Patrika Kolarića kažnjen s dvije utakmice zabrane igranja i 3000 eura.

Kad je pomaknut termin utakmice s Vukovarom 1991, postavilo se pitanje može li se Mišić 'očistiti' od crvenog kartona, no danas je donesena odluka da kapetan Dinama mora odraditi dvije utakmice suspenzije.