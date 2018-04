Mladi belgijski biciklist koji se srušio na utrci umro u bolnici

Belgijski biciklist Michael Goolaerts (23) umro je u bolnici nakon pada na nedjeljnoj utrci Paris-Robaix. 23-godišnjak je doživio srčani zastoj, a liječnička služba pružala mu je umjetno disanje na cesti prije nego što je helikopterom prevezen u bolnicu.

- S nezamislivom žalošću izjavljujemo da je naš vozač i prijatelj Michael Goolaerts u 22:40 preminuo u bolnici u Lilleu, uz prisutnost obitelji i voljenih osoba - poručili su iz njegovog tima Veranda's Willems-Crelan.

Goolaerts je pao na 110. kilometru utrke dužine 257 kilometara, a liječnici su ga pronašli u nesvijesti. Utrka je nastavljena, pobijedio je Peter Sagan, no ubrzo su svi postali svjesni cijele situacije. Utrka Paris-Roubaix, poznata pod nazivom "Sjeverni pakao", jedna je od najtežih u biciklizmu. Sastoji se od 29 dijelova u kamenu, koje biciklisti moraju proći u jednom danu.

- U ime Međunarodne udruge biciklista i biciklističke obitelji u cjelini, želio bih izraziti moju najdublju sućut obitelji, timu i svim voljenima Michaela Goolaertsa, koji nas je prerano napustio. Dijelimo neizmjernu žalost - rekao je David Lappartient. predsjednik Međunarodne udruge biciklista.

Ovom smrću nesretnog Belgijanca nastavljen je crni trend koji je započeo šokantnom smrću nogometaša Davidea Astorija, koji je prije mjesec dana umro u snu, također od srčanog zastoja, uzrokovanog bradikardijom.

All the thoughts and prayers of the @BORAhansgrohe team and myself are with Michael Goolaerts. Such a sad news...