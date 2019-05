Nova tragedija u Južnoj Africi: Poginuo je mladi nogometaš

Tužan trenutak za obitelj TS Galaxyja. Nakon što smo se probudili, čuli smo tužne vijesti o smrti Thembinkosija Mbambe (23). Prošli tjedan smo slavili s njim, a danas ga oplakujemo. Naša iskrena sućut obitelji u ovom teškom trenutku. Lijepo spavaj, mlada Raketo, poručili su na svom Twitter profilu iz južnoafričkog TS Galaxyja nakon smrti njihovog mladog nogometaša.

A sad morning for the TS Galaxy family as we woke up to the sad news of Thembinkosi Mbamba's passing. Last week we were celebrating with him, today we mourn him. Our sincere condolences to his family during this difficult period. Sleep well young Rocket. pic.twitter.com/pCKyxH0orv