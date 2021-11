Novak Đoković je u rujnu izgubio od Danila Medvedeva u finalu US Opena. Bio je to težak trenutak za njega, sa suzama u očima dočekao je kraj meča jer nije uspio ispisati povijest. A to je osvojiti 21 Grand Slam naslov.

Srpski tenisač se nakon poraza od ruskog tenisača u potpunosti povukao iz javnosti. Otkazivao je turnire, punio baterije u društvu svoje obitelji i pripremao se za završnicu sezone.

Očekivano, njegov nastup na Masters 1000 turniru probudio je veliki interes javnosti. Prvo se pobjedom nad Fuscovicsem (6-2, 4-6, 6-3) plasirao u osminu finala singla, a isto je pokušao napraviti i u parovima sa sunarodnjakom Filipom Krajinovićem. No, nije uspio. Srpski par izgubio je od Peersa i Polašeka (7-6, 6-4), a Novak je opet gubio živce.

Prvi set izgubili su tijesno, a u drugom setu je iz njega počela isijavati nervoza pa je u jednom trenutku ušao u žestoku raspravu sa sucem. Sudac nije dozvolio provjeru srpskom paru poslije jednog poena, a to je Đokovića izbacilo iz takta pa ga je pokušao razuvjeriti. No, na kraju je samo izgubio živce.

Uz sve to stigla je i nova nevolja zbog koje je zavladao muk u pariškoj dvorani. Novak je pao na leđa poslije jednog poena i s bolnom grimasom na licu previjao se po podu. Tako je i završio meč pa je pitanje je li pad ostavio veće posljedice po njega i hoće li moći nastupati u osmini finala gdje će igrati protiv pobjednika meča između Gaela Monfilsa ili Adriana Mannarina.

Inače, iza srpskog tenisača je turbulentna godina. Osvojio je Australian Open, Roland Garross i Wimbledon te je sve to htio zaokružiti olimpijskim zlatom i US Openom čime bi kompletirao famozni Zlatni Slam koji je za rukom pošao samo Steffi Graff. No, dočekalo ga je razočaranje. Prvo je uz brojne rasprave sa sucima i razbijanje reketa ostao bez medalje u Tokiju da bi potom na US Openu izgubio od Medvedeva u finalu.

Također, mnogi su ga osudili zbog njegovog mišljenja o cijepljenju. I dalje ne želi otkriti je li se cijepio pa je pitanje hoće li uopće nastupiti na Australian Openu sljedeće godine.