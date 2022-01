Na Australian Openu bi lovio svoj 21. Grand Slam i titulu najvećeg u povijesti. Pobjegao bi Rafaelu Nadalu i Rogeru Federeru te sam zauzeo čelnu poziciju na vječnoj list. No, morat će još malo pričekati jer ga nećemo vidjeti na prvom Grand Slamu ove sezone.

Nakon sage koja je trajala 12 dana, australski sud donio je konačnu odluku kako će deportirati srpskog tenisača Novaka Đokovića.

GLEDAJTE UŽIVO IZ AUSTRALIJE:

Saslušanje je trajalo pet sati, a na kraju su suci James Allsop, Anthony Besanko i David O’Callaghan potvrdili odluku ministra Alexa Hawkea. Ukinuli su mu vizu i deportirat će ga iz Australije.

Srpski tenisač će se u Srbiju vratiti u što kraćem roku, pravo na žalbu više nema, a prije opsežnog priopćenja, za The Age je dao kratku izjavu prvi put nakon konačne odluke o deportaciji.

- Želio bih dati kratku izjavu kako bih se osvrnuo na ishode današnjeg ročišta na Sudu. Sada ću uzeti malo vremena da se odmorim i oporavim, pre nego što dam bilo kakve dalje komentare osim ovoga. Izuzetno sam razočaran - rekao je srpski tenisač.

Đoković je u Melbourne stigao prije 12 dana. Po dolasku mu nisu odobrili vizu, bio je četiri dana zatvoren u hotelu za izbjeglice da bi u konačnici ipak pobijedio na sudu. Sudac Anthony Kelly je donio odluku u njegovu korist i vratio mu vizu. Ipak, ministar za imigraciju Alex Hawke je iskoristio svoje pravo te je nakon četiri dana poništio Novakovu vizu. Uslijedila je nova parnica na sudu, no konačni epilog svega je da srpski tenisač mora napustiti Australiju. I ne samo to. Prijeti mu zabrana dolaska od dvije godine. Obzirom da su mu 34 godine, to vrlo vjerojatno znači kako je prošle godine po posljednji put nastupio na Australian Openu.

- Neugodno mi je što je fokus proteklih nedjelja bio na meni i nadam se da sada svi možemo da se fokusiramo na igru i turnir koji volim. Poželio bih igračima, organizatorima turnira, osoblju, volonterima i navijačima sve najbolje za turnir - kazao je Đoković.