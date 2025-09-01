Nove brige za Kovačevića: Ovaj Dinamo je još uvijek ranjiv...

Dinamo je u Varaždinu već bio "na klocnama", ali se Mariju Kovačeviću onda još jednom ukazao - Sandro Kulenović. Sasvim sigurno jedan od najpodcjenjenijih igrača zagrebačkog kluba posljednjih godina. Napadač koji je od početka prošle sezone u 52 nastupa zabio - 26 golova! Kulenović je u sudačkoj nadoknadi bio precizan s bijele točke, spasio Zagrepčane prvog poraza u novoj sezoni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+