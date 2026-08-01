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NOVI ČIN HNL SPEKTAKLA 60 mil. eura za TV prava, evo koje sve promjene stupaju na snagu

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 6 min
NOVI ČIN HNL SPEKTAKLA 60 mil. eura za TV prava, evo koje sve promjene stupaju na snagu
Foto: Marko Prpić/Nel Pavletić/ Zvonimir Barišin/PIXSELL
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