Vratila se naša nogometna liga! Vidjet ćemo 11 novih sudačkih pravila, a tko će gurati mlade domaće igrače, taj će i - zaraditi. Dinamo je apsolutni favorit za obranu naslova prvaka
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NOVI ČIN HNL SPEKTAKLA 60 mil. eura za TV prava, evo koje sve promjene stupaju na snagu
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