Novi cirkus: Šibenik tvrdi da je sve uplatio na vrijeme, čeka se pristanak trenera Lokomotive?!

Kaotična situacija vlada u Šibeniku. Igrači su mjesecima bili bez plaće, čak su jedno vrijeme klubu ugasili vodu i struju zbog neplaćenih režija, a nemarnost čelnika stigla je na naplatu. HNS je prije dva tjedna objavio kako će im oduzeti dva boda ako ne isplate dug od navodno 360.000 eura bivšim trenerima Damiru Čanadiju i Mariju Cvitanoviću.

Pokretanje videa... 01:39 Sažetak Varaždin - Šibenik 1-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Iz kluba su još prije utakmice protiv Gorice, koja se igrala prije tjedan dana, poručili kako je sve riješeno, samo se čeka da odvjetnici oštećenih potvrde sve, no kako to nisu napravili do određenog roka, HNS je Šibeniku oduzeo dva boda i tri kola prije kraja otežao mu put kao ostanku u HNL-u. No, cijela situacija poprilično je komplicirana i čudna, a iz kluba tvrde da su sve isplatili na vrijeme i da je riječ o pravnoj zavrzlami pa su uvjereni da će im HNS vratiti oduzete bodove.

Varaždin i Šibenik sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kako pišu Sportske novosti, probleme im pravi odvjetnik Marija Cvitanovića. Sporno je što mu je novac uplaćen s jednog njemačkog računa, a ne s računa Šibenika, koji je u blokadi već dva mjeseca. Kako bi 'narančasti' dobili nazad dva boda, Cvitanovićev odvjetnik mora potvrditi i potpisati da je novac sjeo na račun na vrijeme, no on je to do sada odbio napraviti.

Varaždin i Lokomotiva sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

A mnogi se pitaju je li u cijeloj situaciji došlo i do sukoba interesa? Naime, Mario Cvitanović je trener Lokomotive koja je u borbi sa Šibenikom za ostanak u ligi i najviše je profitirala nakon odluke HNS-a pa sada ima višak od šest bodova tri kola prije kraja. Cvitanović odlučuje o sudbini Šibenika, ako potvrdi da mu je novac stigao na račun na vrijeme, zapravo će odmoći svojoj momčadi.

Svakakvih bizarnosti bili smo svjedoci u HNL-u, no ovakvu situaciju još nikada nismo imali. Šibenčani su utrci s vremenom, vode bitku za zelenim stolom i za travnjakom...