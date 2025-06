Novi dan, nova 'selidba' Petka. Turci tvrde: Ima bolju ponudu i zbog toga je odbio Kocaelispor

Turski mediji svakodnevno povezuju nekog hrvatskog nogometaša s prelaskom u tamošnje klubove. Sezonu je započeo Bruno Petković (30), a potom su uslijedili i drugi. Navodno dolaze Marko Pjaca, Stefan Ristovski, Hrvoje Smolčić i Igor Matanović.. Ipak, nijedan od tih najavljenih transfera još se nije ostvario. Najintrigantniji je slučaj bivšeg Dinamovog napadača s kojim je sve započelo.

On je, nakon raskida s Dinamom, trebao kao slobodan igrač potpisati za Kocaelispor. Klub je to čak objavio na službenim stranicama, no na dan potpisa dogodio se nevjerojatan obrat. Ovisno o tome koju stranu slušate, čut ćete različita tumačenja. Turski mediji tvrde da je Petković na dan potpisa tražio veću plaću od dogovorene. Izvori bliski igraču, pak, tvrde da su Turci pokušali prevariti Petkovića te u ugovor unijeli manju plaću od dogovorene.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kako god bilo, transfer se neće ostvariti, pa hrvatski reprezentativac i dalje ostaje slobodan igrač na tržištu. No to bi se uskoro moglo promijeniti. Turski Trivela Spor javlja da je pravi razlog Petkovićeva odustajanja od potpisa bolja ponuda drugog kluba. Točnije, oni pišu da se PAOK uključio u pregovore i ponudio Petkoviću znatno veću svotu od dva milijuna eura po sezoni. Izvor tvrdi da je Petković prihvatio tu ponudu i da će potpisati za solunski klub.

Informaciju treba uzeti s rezervom, no ako Petković doista potpiše za grčki klub, igrat će zajedno s bivšim suigračima. Naime, u PAOK-u igraju Dejan Lovren i Dominik Kotarski, s kojima je dijelio svlačionicu u hrvatskoj reprezentaciji.