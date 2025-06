Novi detalji oko interesa Barce za Perišića: 'Ivanu je ostao još jedan san prije kraja karijere...'

Ivan Perišić (36) odigrao je čudesnu sezonu u dresu nizozemskog PSV-a, a kako mu je istekao ugovor s Nizozemcima, njemački je Bild plasirao vijest kako se za Periju ozbiljno zanima Barcelona. Treba Kataloncima netko iskusan tko će biti uz čudesnog Yamala (17) i Raphinhu (28), a upravo u Ivanu vide takvog igrača koji će bez problema ući s klupe i odigrati na najvišoj razini.

A u cijelu se priču uključio i španjolski Sport te objavio detalj koji na ovu priču dodaje novu dimenziju, jer oni tvrde da to nije početak razgovora, već da kontakt između Barce i Perišića traje već neko vrijeme.

"Igranje za Flicka i kraj karijere u La Ligi san je koji Perišić želi ostvariti", piše katalonski medij koji dodaje kako su u Barceloni zadovoljni takvim potezom za golmansku poziciju na koju je lani iz mirovine uskočio Wojciech Szczesny (35) zbog ozljede Marc-Andrea ter Stegena pa su ga odlučili zadržati za još godinu dana.

O kontaktima "blaugrane" i prekaljenog hrvatskog reprezentativca pisala su 24sata još u kolovozu prošle godine. Navodno je tad Perišić rekao treneru Hajduka Gennaru Gattusu da ga želi Barcelona i to je bila samo jedna u nizu stvari oko kojih se hrvatski reprezentativac zakačio s talijanskim strategom, a na kraju krajeva i otišao iz Hajduka.

Hansi Flick trenirao je Perišića u sezoni 2019/20., kada je stigao na posudbu u Bayern i pomogao njemačkom divu osvojiti Kup, prvenstvo i Ligu prvaka. Nijemac je bio oduševljen Perišićevom profesionalnošću, čak ga je koristio i puno više nego li je to isprva namjeravao, planirao je otkupiti i njegov ugovor, ali se Perišić na koncu ipak vratio u Inter.

Pet godina poslije, sa 16 golova i 11 asistencija, čudesna je sezona nakon ozljede iza Perišića. Izgledalo je kao da je PSV samo početak privođenja kraju jedne vrhunske karijere, ali čini se da bi taj kraj mogao biti senzacionalan. Ne manje važno, prije Svjetskog prvenstva u Katru 2022. je otkrio:

- Dok sam bio mlađi htio sam probati svih pet najjačih liga, to mi je bio san. Još mi fali španjolska pa ćemo vidjeti ako bude vremena... Ne volim se bazirati na tome da budem u jednom klubu deset godina, nisam to ja, mene to gura.

