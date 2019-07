Novi dom Đokovića: Za luksuz u Miamiju platili 6,7 mil. dolara

I prije nego što je u džep pospremio 2,9 milijuna američkih dolara koliko je osvojio pobjedom u Wimbledonu, Novak Đoković si je priuštio skupocjeni stan u Miamiju.

Zapanjujući dom Đokovićevih nalazi se tik uz Atlantski ocean, a ima panoramski pogled na poznate plaže Miamija. I taj pogled oduzima dah! Stan ima tri spavaće sobe i tri kupaonice i dva bazena, ali najistaknutiji detalj ovog stana je ogromni balkon koji ga okružuje, a s koji gleda na ocean, plažu, park i grad Miami. Đoković ga je platio 6,7 milijuna dolara.

Foto: Screenshot/BlicTV Foto: Screenshot/BlicTV Foto: Screenshot/BlicTV

Luksuzna zgrada 'Eighty Seven Park' još uvijek nije završena, a u njoj se za sve vlasnike stanova nalazi i ekskluzivni spa sa grijanim bazenom, saunom i teretanom, a nalazi se ispod površine zemlje. Svi kupci dobivaju i poseban ulaz za pristup parku.

- Usluga je na nevjerojatnoj razini, a oduševio me ekskluzivan pristup parku i panoramski pogled na kopno i ocean. Ovo pruža savršen način života mojoj obitelji. Obožavam dizajn ove zgrade. Ovo je neočekivano mjesto u susjedstvu koje brzo raste i to je ono što me privuklo da kupim ovdje - poručio je najbolji tenisač svijeta .

Foto: Jelena Cubel Foto: Screenshot/BlicTV

I čovjek kojeg je pobijedio u velikom finalu, Roger Federer nedavno se počastio novom nekretninom. On je rodni Basel zamijenio gradićem Wollerauom koji ima manje od 7.000 stanovnika, ali i najniži porez u Europi. Tamo je, na obali Ciriškog jezera, izgradio vilu vrijednu 7,3 milijuna eura.