Novi dres 'vatrenih' već pustili u prodaju?! Evo gdje su se pojavili

Novi dresovi hrvatske nogometne reprezentacije još nisu službeno predstavljeni, ali već su se pojavili u prodaji. Prema informacijama specijalizirane stranice Footy Headlines, nove Adidasove garniture "vatrenih" viđene su na policama trgovine Alpen u Tokiju.

POGLEDAJTE GALERIJU: Ovo su novi dresovi "vatrenih"

Hrvatski nogometni savez i Adidas nedavno su službeno započeli višegodišnju suradnju nakon što je 31. srpnja završilo 26-godišnje partnerstvo HNS-a i Nikea. Nova suradnja počela je 1. kolovoza, dok se službeno predstavljanje kompletne kolekcije očekuje uoči utakmica Lige nacija u rujnu. Fotografije iz Japana ipak su već otkrile kako će izgledati domaća i gostujuća garnitura za sezonu 2026./27.

Domaći dres zadržava prepoznatljive crveno-bijele kvadratiće, ali donosi nekoliko novih detalja. Unutar njih nalaze se suptilni motivi glagoljice, Adidasov Performance logotip izveden je u plavoj boji, dok se na ovratniku i rubovima rukava pojavljuju detalji u bojama hrvatske trobojnice.

Gostujuća garnitura znatno se razlikuje. Dres je izrađen u EQT plavoj boji, uz crveno-narančaste detalje i Adidasove pruge na ramenima. Prednju stranu prekriva uzorak inspiriran tradicionalnom hrvatskom čipkom, odnosno paškom čipkom, dok se na prsima nalazi Adidasov Trefoil logotip.

Fotografije novih dresova objavila je i zajednica Jerseyforum, a pojavile su se samo nekoliko dana nakon početka nove suradnje HNS-a i njemačkog proizvođača sportske opreme. Adidas i HNS novu su eru hrvatskih dresova pokrenuli kampanjom "Checkers Meet Stripes", odnosno spajanjem hrvatskih kvadratića s prepoznatljivim Adidasovim prugama.

Hrvatski reprezentativci nove bi garniture prvi put trebali odjenuti tijekom rujanskog ciklusa Lige nacija. Do tada se očekuje i službeno predstavljanje, premda su navijači zahvaljujući trgovinama u Japanu već dobili vrlo jasan pogled na novu opremu "vatrenih".