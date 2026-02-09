Novi FNC spektakl u najavi! Fran Luka Đurić ide po nastavak niza protiv opasnog gruzijskog borca

Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), ne gubi vrijeme. Samo dva dana nakon povijesnog događaja u Münchenu, FNC je najavio novi veliki meč. Ovoga puta borilačka elita stiže u Slavonski Brod, grad koji će po prvi put ugostiti FNC-ov kavez 28. veljače, a najava sunaslovne borbe večeri već je izazvala veliko zanimanje fanova.

Snage će odmjeriti domaći borac i treći izazivač bantam kategorije (do 61 kilograma), Fran Luka Đurić (21), te opasni Gruzijac Bondo Kikadze, rangiran kao sedmi u diviziji. Radi se o okršaju s velikim ulozima koji bi mogao značajno utjecati na poredak u vrhu jedne od najatraktivnijih kategorija.

Fran Luka Đurić (6-2-0), član zagrebačkog American Top Teama, dobro je poznato lice FNC-ove publike. U ovaj meč ulazi na krilima impresivnog niza od četiri pobjede unutar organizacije i traži nastavak silovitog uspona prema vrhu. Đurić je u svom posljednjem FNC meču pobijedio Stipu Brčića i to nokautom u prvoj rundi i potvrdio da je spreman za sami vrh bantam kategorije

S druge strane kaveza stajat će Bondo Kikadze (8-4-1), borac koji je već osvojio simpatije i veliko poštovanje fanova svojom nevjerojatnom srčanošću i otporom u ranijem meču protiv prvaka Miljana Zdravkovića. Gruzijac je taj meč izgubio, ali se sada, kako je objavio FNC, "vraća gladan i fokusiran, odlučan da se izbori za novu priliku za napad na titulu".

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Fran Luka Đurić - Stipe Brčić | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Većina ulaznica za spektakl u Slavonskom Bordu je već rasprodana i to u manje od 12 sati. Očekuju se novi sjajni mečevi, a nastupit će brojne regionalne borilačke zvijezde.