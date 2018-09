Novi format Davis Cupa: Prva dva finala igrat će se u Madridu

Madrid je izabran za domaćina prva dva finala izmijenjenog formata Davis Cupa 2019. i 2020. godine, objavila je u četvrtak Međunarodna teniska federacija (ITF).

Izmijenjeni format natjecanja u kojem će se u tjedan dana boriti 18 reprezentacija trebao bi se održati u La Caja Magica, gdje se održava Madrid Open, u studenom 2019., dok bi sljedeće izdanje tog natjecanja bilo održano ili na istoj lokaciji ili u WiZink Centru.

- Sretni smo što ćemo finale Davis Cupa 2019 dovesti u Madrid - izjavio je predsjednik Međunarodne teniske federacije (ITF) David Haggerty.

- Grad je pogodna lokacija za održavanje najvećih teniskih natjecanja. Radujemo se suradnji s gradom u ostvarivanju naših ambicija da podignemo Davis Cup na novu razinu - dodao je.

Prema novom formatu natjecanja grupna faza će se odvijati u prva četiri dana, a zemlje sudionice će biti podijeljene u šest skupina po tri. Pobjednici skupina i dvije najbolje drugoplasirane reprezentacije po kriteriju boljeg omjera osvojenih setova i gemova, ostvarit će plasman u četvrtfinale. Svi mečevi bit će igrani u formatu s dva pojedinačna meča i jednim dvobojem parova.

Reprezentacije koje na finalnom turniru budu plasirane između 5. i 16. mjesta, sljedeće će godine igrati kvalifikacije za nastup na finalnom turniru, a 17. i 18. momčad će preseliti u zonsko natjecanje, koje ostaje dio strukture novog natjecanja.

Na finalni turnir izravno će se plasirati polufinalisti iz prijašnje godine, a 12 reprezentacija će se dobiti iz kvalifikacijskih mečeva u kojima će sudjelovati 24 reprezentacije (format domaćin - gost), a bit će odigrani početkom veljače. U tim mečevima bi za pobjedu i dalje trebala tri boda, odnosno ostao bi u primjeni dosadašnji format od dva pojedinačna meča u petak i nedjelju te subotnja igra parova.

Dvije reprezentacije od 12 poraženih u kvalifikacijama, ipak će završiti na finalnom turniru, jer će dobiti pozivnicu krovne teniske organizacije, čime je osigurano da nijedna od velikih teniskih nacija ne izostane s ovog natjecanja. Ova je objava uslijedila nakon što su Argentina i Velika Britanija predale wild cards za natjecanja u finalu 2019.

Igrači su izrazili zadovoljstvo uvođenjem novog formata zbog više prilike za odmor tijekom sezone, no treba priznati da to više neće imati pravu draž natjecanja i nacionalni naboj i neće biti to više stari Davis cup s domaćinskom atmosferom.