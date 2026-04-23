Novi izbornik Gane vodio je 10 reprezentacija i Real Madrid: 'Ovo je moj najveći izazov ikad'

Piše HINA,
Foto: FRANCIS KOKOROKO/REUTERS

Iskusni portugalski strateg Carlos Queiroz postao je novi izbornik Gane, suparnika Hrvatske na nadolazećem Svjetskom prvenstvu. Poručio je kako od svoje momčadi očekuje isključivo pobjede

Novi izbornik Gane, Carlos Queiroz, izjavio je u četvrtak da će vođenje "Crnih zvijezda" na Svjetskom prvenstvu 2026. biti najveći izazov u njegovoj bogatoj karijeri. Gana će, uz Englesku i Panamu, biti suparnik Hrvatske na mundijalu. 

"Nakon osam reprezentacija, ovo je najveći izazov u mojoj karijeri jer kada radite za Ganu, ne očekujete ništa osim pobjede, pobjede, pobjede", rekao je 73-godišnji portugalski izbornik na svojoj prvoj konferenciji za novinare.

Queiroz, kojeg je u glavnom gradu Accri dočekala gomila navijača i novinara uz zvuke skandiranja i bubnjeva, prethodno je vodio Portugal, Iran, Egipat, Kolumbiju, a također i Real Madrid.

Gana se kvalificirala za pet svjetskih prvenstava (2006., 2010., 2014., 2022. i 2026.), ali njezini nedavni nastupi bili su blijedi. Za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, portugalski izbornik obećao je samo "naporan rad".

Njegov prioritet je usaditi pobjednički mentalitet i ojačati timsku koheziju. „Ako igramo zajedno, s pravim mentalitetom, možemo pobijediti bilo kojeg protivnika na svijetu“, izjavio je. Queiroz je naglasio da je Gana „nacija nogometaša“ koju želi transformirati u „naciju prvaka“.

Naglasio je disciplinu i jedinstvo, tvrdeći da nijedan pojedinac neće biti iznad kolektiva.

"Momčad je najvažniji igrač“, inzistirao je. „Nitko ne posjeduje dres reprezentacije, on se mora zaslužiti.“

