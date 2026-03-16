Novi Martinović adut je Dagura: Riječanin navija za Dinamo, a nije ni zapostavio obrazovanje
Sigurdssonu je četiri igrača otkazalo nastup protiv Švicarske, a to bi moglo biti idealna prilika da se hrvatskim navijačima predstavi nadolazeći "bombarder" s vanjske pozicije Patrik Martinović
Patrik Martinović (25) dobio je poziv u hrvatsku rukometnu reprezentaciju i bit će nova uzdanica izobrnika Dagura Sigurdssona za predstojeće utakmice. Riječ je o desnom vanjskom rođenom 29. kolovoza 2000. u Rijeci, koji danas nosi dres švicarskog prvaka Kadetten Schaffhausena i smatra se jednim od perspektivnijih hrvatskih igrača na toj poziciji.