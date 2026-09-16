'Novi' Mierez srušio Dinamo pa produžio ugovor s Osijekom

Osijek je produžio ugovor s meksičkim napadačem Armandom Leonom (26), koji je u samo nekoliko mjeseci postao jedan od ključnih igrača momčadi Federica Bessonea. Leon se novim ugovorom obvezao na ostanak na Opus Areni do kraja lipnja 2028. godine.

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Meksikanac je ovoga ljeta u Osijek stigao na probu, a nakon tri tjedna dokazivanja izborio je jednogodišnji ugovor. U prvenstvu je odmah opravdao povjerenje. U sedam nastupa zabio je pet golova i dodao jednu asistenciju, pa ga je klub odlučio dugoročno vezati uz sebe.

Posebno se istaknuo u nedavnoj pobjedi protiv Dinama, kojem je zabio dva gola i asistirao za još jedan. Leon je ujedno prvi meksički nogometaš u povijesti Osijeka.

- Jako sam sretan ovdje u Osijeku i mislim da se to vidi iz utakmice u utakmicu. Dajem cijeloga sebe za momčad i što bolje rezultate. Bio sam strpljiv, čekao sam sve ovo, a nisam ni pomišljao da će nagrada doći tako brzo. Prvenstveno želim pomoći momčadi sa što više golova i borbom na terenu. A kada ne zabijam, sigurno ću se potruditi dati sve od sebe na neki drugi način - rekao je Leon za službenu klupsku stranicu.

Foto: NK Osijek

Napadač je u Osijek stigao na preporuku trenera Bessonea, s kojim je ranije surađivao u Santa Colomi. Argentinski stručnjak nakon pobjede protiv Dinama objasnio je zašto je vjerovao u njega.

- Leona sam doveo jer sam znao njegove kapacitete. Kada me sportski direktor pitao jesam li siguran u njega, rekao sam da ne znam koliko će golova zabiti, ali sam siguran da će umrijeti za ovu momčad - rekao je Bessone.

Leon ističe da je tijekom probe imao veliku motivaciju ostati u klubu jer su ga suigrači i stručni stožer odlično prihvatili. Brzo je stekao i naklonost osječkih navijača.

- Čim sam odigrao prvu utakmicu za Osijek, ljudi su mi prilazili u gradu s lijepim i ohrabrujućim riječima. Sada je to još izraženije. Hvala svima na dobrodošlici, želim im uzvratiti borbom na terenu i, naravno, golovima. Momčad je uvijek najvažnija - poručio je Meksikanac.

Zadovoljan je i sportski direktor Kenneth Zandvliet, koji smatra da je Leon zaslužio novi ugovor igrama i odnosom prema klubu.

- U kratkom je vremenu pokazao da je nezamjenjiv u našem napadu i da je spreman naporno raditi za momčad i trenera, koji od prvog dana ima potpuno povjerenje u njega. Armando se ovdje osjeća kao kod kuće i ostvario je snažnu povezanost s Osijekom. Željeli smo mu odati priznanje ugovorom koji vrednuje njegove igre i formu - rekao je Zandvliet.