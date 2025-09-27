Obavijesti

Sport

Komentari 1
NOVI ŠOK

Novi poraz Manchester Uniteda, Ruben Amorim pred otkazom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Novi poraz Manchester Uniteda, Ruben Amorim pred otkazom
Foto: Andrew Couldridge

Manchester United izgubio je od Brentforda na gostovanju u upisao treći poraz ove sezone u ligi. Ruben Amorim je na izlaznim vratima kluba, a teška vremena se nastavljaju za "crvene vragove"

Nogometaši Brentforda zadali su novi udarac Manchester Unitedu svladavši ga sa 3-1 u prvoj utakmici 6. kola engleskog prvenstva i tako doveli Rubena Amorima na rub otkaza. 

Premier League - Brentford v Manchester United
Foto: David Klein

Igor Thiago (8, 20) je s dva rana gola osigurao opipljivu prednost domaćima, Šeško (26) je ubrzo potom smanjio na 2-1, ali Bruno Fernandes u 76. minuti nije iskoristio kazneni udarac za 2-2 da bi Jensen (90+6) duboko u sudačkoj nadoknadi postavio konačni rezultat.

Oba sastava sada imaju po sedam bodova, Brentford je 11., a United 13. Vodi Liverpool sa 15 bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'
FOTO: 12 GODINA STARIJA

Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'

Lamine Yamal i Fati Vázquez šokirali svijet zajedničkim odmorom u Italiji. Otkriveno da Yamal vodi "kalendar djevojaka"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025