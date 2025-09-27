Manchester United izgubio je od Brentforda na gostovanju u upisao treći poraz ove sezone u ligi. Ruben Amorim je na izlaznim vratima kluba, a teška vremena se nastavljaju za "crvene vragove"
Novi poraz Manchester Uniteda, Ruben Amorim pred otkazom
Nogometaši Brentforda zadali su novi udarac Manchester Unitedu svladavši ga sa 3-1 u prvoj utakmici 6. kola engleskog prvenstva i tako doveli Rubena Amorima na rub otkaza.
Igor Thiago (8, 20) je s dva rana gola osigurao opipljivu prednost domaćima, Šeško (26) je ubrzo potom smanjio na 2-1, ali Bruno Fernandes u 76. minuti nije iskoristio kazneni udarac za 2-2 da bi Jensen (90+6) duboko u sudačkoj nadoknadi postavio konačni rezultat.
Oba sastava sada imaju po sedam bodova, Brentford je 11., a United 13. Vodi Liverpool sa 15 bodova.
