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SLAVIO U PEKINGU

Novi povijesni uspjeh Đokovića! Osvojio titulu i srušio Federera

Piše HINA, Luka Tunjić,
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Novi povijesni uspjeh Đokovića! Osvojio titulu i srušio Federera
Foto: Maxim Shemetov
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Srbin je do titule došao s 39 godina, četiri mjeseca i 14 dana. Rekorder je bio njegov dugogodišnji rival, Roger Federer, koji je 2018. godine osvojio titulu u Baselu

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Srpski tenisač Novak Đoković (39) osvojio je svoju prvu titulu u 2026. godini. Pobjedom nad Alexom de Minaurom u finalu ATP 500 turnira u Pekingu, Đoković je došao do 102. titule u karijeri, a ova je jedna od posebnijih. Naime, Đoković je postao najstariji tenisač s ATP naslovom u povijesti, a do titule je došao nakon što se Australac povukao pri rezultatu od 1-0 u drugom setu, dok je prvi Đoković osvojio nakon tie-breaka.

Srbin je do titule došao s 39 godina, četiri mjeseca i 14 dana. Rekorder je bio njegov dugogodišnji rival, Roger Federer, koji je 2018. godine osvojio titulu u Baselu s 38 godina i dva mjeseca. 

China Open
Foto: Maxim Shemetov

Nakon kraja prvog seta obojica tenisača su zatražila liječničku pomoć, a potom je vrlo brzo početkom drugog seta De Minaur odustao od daljnje borbe. U prvom setu, nakon što su obojica tenisača propustila nekoliko break prilika, odluka je pala u tie-breaku gdje je Đoković bio dominantan.

Po sedmi put je Đoković posjetio ATP turnir u Pekingu te ga je i osvojio sedmi put zadržavši savršeni omjer pobjeda i poraza od 34-0. Đoković je osvojio 102. ATP titulu u karijeri, a premijernu u 2026. godini. Prije dvije godine je osvojio samo olimpijski turnir u Parizu, a prošle godine je najbolji bio u Ateni i Ženevi.

De Minaur sada u finalnim mečevima kroz karijeru ima omjer 11-11. Jedanaest ATP titula je osvojio, a jednaki broj puta je gubio finalne mečeve.

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