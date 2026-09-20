Novi problem za Bilića uoči Lige nacija: Otpao mu još jedan igrač

Novi problemi za izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Slavena Bilića uoči početka Lige nacija sljedećeg vikenda. Još jedan reprezentativac otkazao je dolazak na okupljanje, a riječ je o Martinu Erliću kojeg muči ozljeda pete.

Erlić je iz tog razloga propustio subotnju utakmicu u dresu Midtjyllanda, a sada Bilić neće moći računati na njegov dolazak, prenosi Dražen Antolić sa Sportskih novosti.

Kako navodi isti izvor, nije riječ o ozbiljnijoj ozljedi niti dužem izbivanju s nogometnih terena, već će Erlić morati propustiti nekoliko susreta dok mu se zdravstveno stanje ne stabilizira. Ranije je dolazak otkazao i Juranović, pa se Bilić nalazi u problemu uoči početka novog reprezentativnog ciklusa.

SP 2026 Philadelphia: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Sveucilistu Pennsylvania | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Novi izbornik 'vatrenih' na ovo okupljanje je pozvao samo sedam obrambenih igrača, ne računajući Ivana Perišića koji bi trebao igrati na lijevom beku, a kao opcija na pretpozivu nalazi se Marin Pongračić.

Iako je izbornik nedavno pohvalno govorio i o Duji Ćaleta-Caru, koji je u međuvremenu zaigrao za Sassuolo, on nije na popisu pričuva.

Popis igrača:

Golmani: Dominik Livaković (Barcelona), Dominik Kotarski (Dinamo), Ivor Pandur (Rangers)

Braniči: Joško Gvardiol (Manchester City), Josip Šutalo (Lazio), Luka Vušković (Brighton), Ivan Smolčić (Como), Josip Stanišić (Bayern)

Vezni igrači: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Petar Sučić (Inter), Luka Sučić (Real Sociedad), Josip Mišić (Dinamo), Martin Baturina (Como), Lovro Majer (AEK)

Napadači: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Igor Matanović (Freiburg), Franjo Ivanović (Lens), Dion Drena Beljo (Dinamo), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas FC)

