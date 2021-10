On je razočaran. Nadao se da možemo riješiti ovo razgovorom i sličnim stvarima, ali to smo radili u prošlosti. On ima je okružen s previše ljudi koji odobravaju sve njegove postupke i ne govore mu istinu. Možda će me mrziti zbog ovoga, ali morao sam mu reći istinu, rekao je to sad već bivši trener Jona 'Bonesa Jonesa (34, 26-1-1 Mike Winkeljohn za MMA Hour i pojasnio kako su ga izbacili iz JacksonWink Gyma u kojem je proveo najveći dio karijere zbog nedavnog incidenta.

Podsjetimo, terete ga za opiranje uhićenju i oštećivanje policijskog automobila, a tek treba imati saslušanje pred sudom. Što se tiče izbacivanja, Radi se o trenutnoj odluci i nije sigurno hoće li Jonesu ikad više biti dopušten dolazak u spomenutu dvoranu.

- Čak i ako se ne vrati u dvoranu, moje srce je u redu s tim. Znam da će on možda osvojiti titulu u teškoj kategoriji te sam si izbio nešto novca. Nebitno. Moje vrijednosti i načela trenutno nisu na tom mjestu. Želim postaviti presedan za ostale dečke u dvorani i ljude u cjelini. Gledajte, ja sam uvijek za oprost, ali moramo krenuti prema naprijed i popraviti stvari. Ja znam da on to može i optimističan sam po tom pitanju.

Ispred Jona Jonesa sad je još teže razdoblje, a pitanje je kako će se nositi sa situacijom. Spomenuo je da se više nikad neće odati alkoholu, a želi li nastaviti sa sportskom karijerom, pravo je vrijeme da pokaže karakter i ne vrati se starim navikama, već pronađe novu dvoranu i krene u totalni životni zaokret.