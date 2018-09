Novi rekord Brozovića: Marcelo dodaje najpreciznije u Serie A!

Hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović standardni je prvotimac i ključna karika veznog reda milanskog Intera, a brojke s početka nove sezone to dodatno potvrđuju.

Portal SofaScore objavio je zanimljivu statistiku prva tri kola talijanske Serie A. Naime, naš Epic Brozo trenutni je rekorder u Italiji po broju točnih dodavanja. U tri utakmice imao ih je čak 263, a prvi koji ga slijedi je Kalidou Koulibaly sa čak 44 manje.

Marcelo Brozović 🇭🇷 is the driving midfield force of a new look Inter side. The Croatian is Serie A player with the most accurate passes in 2018/2019. #dynamo pic.twitter.com/A4YctrCkX0