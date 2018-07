Novi šok na travnjaku: Karim Bellarabi se srušio na utakmici

Nogomet je još jednom pokazao svoju okrutnu stranu.

Tijekom prijateljske utakmice između Bayer Leverkusena i Wuppertalera, igrač 'apotekara' Karim Bellarabi srušio se na travnjak te je morao biti prevezen u bolnicu.

Susret je inače odigran u vrlo teškim uvjetima, u trenutku odigravanja susreta temperatura je bila 33 stupnja.

Karim Bellarabi has collapsed from exhaustion. He seems to be recovering ok, but he’s heading to the hospital to be checked out just to be safe. 🙏