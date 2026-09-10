Obavijesti

Sport

Komentari 2
PIŠU TAMOŠNJI MEDIJI

Novi šok za Infantina! Francuski Savez ga više neće podržavati

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Novi šok za Infantina! Francuski Savez ga više neće podržavati
Foto: Kacper Pempel
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Francuski savez okrenuo leđa Infantinu! Le Monde piše da FFF povlači podršku njegovoj kandidaturi za novi mandat na čelu Fife

Admiral

Francuski nogometni savez (FFF) povlači podršku kandidaturi Giannija Infantina za reizbor na čelo Fife iduće godine, piše u četvrtak dnevnik "Le Monde", pozivajući se na izvor blizak toj temi.

FIFA Under-20 Women's World Cup - Group A - Poland v Argentina
Foto: Kacper Pempel

Infantino, koji se natječe za još jedan mandat na mjestu predsjednika FIFA-e, suočio se s kritikama zbog načina na koji je poništio suspenziju za američkog reprezentativca Folarina Baloguna nakon dobivanja crvenog kartona na Svjetskom prvenstvu te zbog drugih pitanja vezanih uz upravljanje organizacijom. FFF nije potvrdio tu informaciju, navodeći da sastanak izvršnog odbora o toj temi još nije završio.

Francuska se tako pridružuje drugim europskim savezima poput onih Belgije, Švedske, Škotske i Italije koji su također povukli svoju podršku Gianniju Infantinu.

Infantino je u nedjelju potvrdio da će se u ožujku 2027. kandidirati za novi mandat na čelu FIFA-e na kojem je od 2016. godine. Trenutačno je jedini istaknuti kandidat.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'
PODRŠKA KOJA ŽIVOT ZNAČI

FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'

Kim Schwester ima milijun pratitelja na društvenim mrežama, a najdraži joj je igrač legendarni Marco Reus, kojeg je nazvala i ljubavi njezina života. Trenirala je kicboks, voli golf, a radi kao medicinska sestra
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću
JABUKA NE PADA DALEKO...

FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću

Mirko Filipović umirovio se prije šest godina, ali bez sporta ne može. Svakodnevno trenira u dvorani i rezultat se vidi. Tijelo je besprijekorno isklesano i s 52 godinom, a šuška se kako bi se mogao vratiti u kavez. A da krv nije voda, dokazuju i njegovi sinovi Filip (15) i Ivan (23) koje dobio u braku sa suprugom Klaudijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026