Novi šok za Infantina! Francuski Savez ga više neće podržavati

Francuski nogometni savez (FFF) povlači podršku kandidaturi Giannija Infantina za reizbor na čelo Fife iduće godine, piše u četvrtak dnevnik "Le Monde", pozivajući se na izvor blizak toj temi.

Foto: Kacper Pempel

Infantino, koji se natječe za još jedan mandat na mjestu predsjednika FIFA-e, suočio se s kritikama zbog načina na koji je poništio suspenziju za američkog reprezentativca Folarina Baloguna nakon dobivanja crvenog kartona na Svjetskom prvenstvu te zbog drugih pitanja vezanih uz upravljanje organizacijom. FFF nije potvrdio tu informaciju, navodeći da sastanak izvršnog odbora o toj temi još nije završio.

Francuska se tako pridružuje drugim europskim savezima poput onih Belgije, Švedske, Škotske i Italije koji su također povukli svoju podršku Gianniju Infantinu.

Infantino je u nedjelju potvrdio da će se u ožujku 2027. kandidirati za novi mandat na čelu FIFA-e na kojem je od 2016. godine. Trenutačno je jedini istaknuti kandidat.