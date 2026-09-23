Novi srpski izbornik igrao je za Hrvatsku dok je obitelj ratovala protiv nje: 'Svi su znali tko sam'

Vladimir Vujasinović (53), novi izbornik vaterpolske reprezentacije Srbije, ima iza sebe intrigantnu i neobičnu životnu priču. Rođen je u Rijeci, prošao je sve mlađe kategorije hrvatske reprezentacije, pa čak i odigrao neslužbene utakmice za nju, i to u vrijeme kada mu se rodbina aktivno borila u ratu protiv Hrvatske. Njegov nevjerojatan sportski put na kraju ga je odveo u Beograd, gdje je izgradio postao jedan od najtrofejnijih igrača svih vremena, osvojivši gotovo sve što se u bazenu moglo osvojiti.

Već u ranoj dobi sportski su stručnjaci prepoznali o kakvom se rijetkom potencijalu radi. Spletom pomalo nevjerojatnih okolnosti, sa samo 14 godina zaigrao je za prvu momčad riječkog Primorja. Bila je to sezona koja se igrala krajem osamdesetih godina, kada se prvi tim Primorja zbog financijskih problema praktički prepolovio, a mnogi iskusni igrači napustili su klub. Treneri su ga, zajedno s još nekolicinom mladih i talentiranih dječaka, odlučili ubaciti u prvu postavu. Taj rani ulazak u seniorski vaterpolo bio je presudan za njegov razvoj u jednog od najboljih obrambenih igrača.

Njegovi roditelji dolaze iz sela Ivoševci u blizini Knina, a velik dio majčine obitelji aktivno je sudjelovao u agresiji na Hrvatsku početkom devedesetih. U brojnim razgovorima nakon igračke karijere, Vujasinović je isticao kako u samom bazenu i klubu ratne tenzije nije toliko osjetio.

Beograd: Euroliga, ?etvrtfinale, Partizan - Jug | Foto: STR-5687/PIXSELL

​- Sve oko rata krenulo je mnogo ranije, svi su oni znali i odakle sam i što sam. A moram reći da ja to uopće nisam osjetio. Apsolutno ništa. Svakodnevica je bila kao i uvijek, i dalje smo se zezali i živjeli na normalan način, ali sve ostalo je bilo loše, izvan bazena. Moj otac je radio privatno i više nije mogao doći do posla. To je rat, ne mogu se ljutiti ni na koga - ispričao je jednom prilikom za podcast Pod kapicom.

​- Majka je bila poslovođa supermarketa, a kad se sve to počelo zahuktavati, degradirali su je na prodavačicu na željezničkoj stanici. To je bio najgori posao. Dolazili su dobrovoljci, ulazili joj u prodavaonicu, pričali joj svašta, bili naoružani. I ona je teško proživljavala sve to - dodao je proslavljeni vaterpolist.

​- Moja obitelj je ogromna, majka je imala osmero braće i sestara. Oni su svi iz Krajine. Oni su bili tamo, u takozvanoj Balvan-revoluciji. Bili su na položajima, nije se mnogo pucalo, više je to bilo simbolično, ali bili su u uniformi - prisjetio se legendarni igrač.

Nastupi pod hrvatskom kapicom i odlazak u Beograd

U tom izrazito teškom periodu, Hrvatski vaterpolski savez nastojao je zadržati mladog talenta. Tadašnji čelnici prepoznali su njegovu vrhunsku kvalitetu i situaciju u kojoj se našao. Unatoč tome što mu se obitelj nalazila u tzv. Krajini i borila protiv hrvatske države, Vujasinović je odjenuo hrvatsku kapicu. Otputovao je s reprezentacijom na turnir u Njemačku, gdje su istovremeno igrale mlađe i seniorske nacionalne selekcije.

​- Odveli su nas u Njemačku, bila je to juniorska reprezentacija i to je bilo neslužbeno, mislim da Hrvatska još nije bila primljena u Fini ili Lenu. Bile su u Njemačkoj juniorska i seniorska reprezentacija, ja sam igrao za juniore recimo u osamnaestoj, pa u dvadesetoj za seniore. Dva puta smo to ponovili - objasnio je svoje rane reprezentativne nastupe.

Međutim cjelokupna društvena situacija dovela je do toga da mu otac počne pregovarati s beogradskim sportskim kolektivima. Prema njegovim riječima, dogovor s Crvenom zvezdom postignut je dok je on još bio na putovanju. Kada se vratio iz njemačkog Hannovera, otac mu je iznio opcije, i ubrzo se preselio u Beograd. Bio je to njegov prvi pravi odlazak od kuće, a ulazak u sasvim novu sredinu olakšali su mu igrači koje je već poznavao iz omladinskih dana. S novim beogradskim klubom počeo je nizati sjajne uspjehe na domaćoj sceni.

Foto: Antonio Ahel

Svjetski prvak i vladar bazena

Njegova međunarodna klupska karijera izgleda kao savršen scenarij iz sportskih priručnika. Nakon beogradske avanture nastupao je za španjolsku Barcelonu, talijansku Romu i neprikosnoveni Pro Recco, s kojim je godinama u nizu pokoravao europske bazene. Osvojio je nevjerojatnih 37 klupskih trofeja, uključujući četiri velika naslova u najelitnijem klupskom natjecanju starog kontinenta.

Najveće trenutke sportske slave ostvario je igrajući za reprezentaciju. Predvodio je nacionalnu momčad do naslova svjetskog prvaka u kanadskom Montrealu. Uz to je na europskim smotrama uzeo čak tri zlatne medalje. Na Olimpijskim igrama redovito se penjao na slavničko postolje, okitivši se srebrnim odličjem u dalekom Sydneyju te dvjema brončanim medaljama u Ateni i Pekingu. Zbog inteligencije u igri, savršenog pregleda bazena i nevjerojatnog broja preciznih asistencija, proglasili su ga najboljim vaterpolistom svijeta 2001.

Trenerski posao i novi izbornički mandat

Kada je napokon odlučio završiti prebogatu igračku karijeru, cjelokupna vaterpolska javnost očekivala je da će njegovo dragocjeno znanje ostati uz rub bazena. Odmah se posvetio zahtjevnom trenerskom radu. Prve samostalne korake napravio je na užarenoj klupi Partizana, kojeg je vodio do respektabilnih europskih ostvarenja usprkos prilično nezavidnoj situaciji u beogradskom klubu. Kasnije je usmjeravao velikane poput Pro Recca i Vouliagmenija.

Godinama je radio kao asistent izborniku Dejanu Saviću, pomažući igračima u najtrofejnijem ciklusu kada su redom osvajali zlatne medalje. Sada ga čeka najodgovorniji zadatak jer je nedavno preuzeo kormilo seniorske reprezentacije s jasnim ciljem izgradnje nove nepobjedive momčadi.

*uz korištenje AI-ja