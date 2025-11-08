Novi stadion 'crvenih vragova' trebao bi imati 100.000 mjesta. Pojavili su se novi problemi...

Manchester United je u procesu izgradnje novog stadiona, a cijeli proces naišao je na prepeku, pišu lokalni mediji. U novim izvješćima navodi se nedostatak financijskih sredstava od strane vlade za ovaj mjesec, ali i još drugih problema.

Novi suvlasnik kluba Jim Ratcliffe imao je ideju izgraditi moderniji stadion koji će zamijeniti Old Trafford. Sadašnji stadion 'crvenih vragova' ima kapacitet od 75 tisuća mjesta, a novi stadion imao bi čak 100 tisuća mjesta. Za pomoć pri dizajnu, angažirali su tvrtku koja je radila i na novom Wembleyju. Procjenjuje se da cijeli projekt vrijedi oko 2.3 milijarde eura.

Naime, klub duguje oko milijardu eura, koji je dio duga obitelji Glazer koji je nastao kada su kupili klub. Ostali dug sastoji se od nepodmirenih odšteta od transfera i postojećih kredita. Ratcliffe se nadao da bi se projekt mogao sufinancirati kroz vladinu shemu obnove Trafford Parka, ali ovog mjeseca neće dobiti nikakvu potporu.

Još jedan od problema je da prema izvješću BBC-a u listopadu, ne postoji rješenje o kupnji zemljišta pored Old Trafforda gdje će se graditi novi stadion. Engleski klub nije se uspio dogovoriti oko cijene teretnog željezničkog terminala koji je nužan kako bi se izgradnja nastavila.

Oko cijele situacije oglasio se glasnogovornik kluba koji je poručio kako su radovi privremeno zaustavljeni i da je optimističan da se problemi oko zemljišta riješe u "narednim mjesecima".