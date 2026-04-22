Obavijesti

Sport

Komentari 0
KREŠIMIR REŽIĆ

Novi trener Istre: Teško mi je prihvatiti da smo primili gol iz kontre od Dinama. To je naivno

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Novi trener Istre: Teško mi je prihvatiti da smo primili gol iz kontre od Dinama. To je naivno
2
Pula: SuperSport HNL, 31. kolo, NK Istra 1961 - GNK Dinamo | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Ne bih se upuštao u situacije koje su se ranije događale. Neću trošiti vrijeme na to. Okrećemo novu stranicu, igrači su igrali jako dobro i siguran sam da će se to nastaviti u budoćnosti, poručio je

Krešimir Režić neće po dobrome pamtiti debitantsku utakmicu na klupi Istre 1961, Puljani su u srijedu u utakmici 31. kola HNL-a izgubili 2-0 od aktualnog lidera, Dinama. Strijelci za zagrebački klub bili su Luka Stojković u 23. minuti te Dion Drena Beljo, koji je krajem prvog poluvremena postavio konačnih 2-0.

- Dinamo je bio bolji, nismo se uspjeli oduprijeti pritisku. Spustili su nas u nisku zonu, što nije bio naš plan, ali oni imaju tu šansu. Malo je naivno i teško za prihvatiti što smo primili od Dinama gol iz kontre. Međutim, ovih sam par dana prepoznao neke vrijedne stvari u svlačionici. Ostalo je pet kola, uključit ćemo neke mlade nogometaše u rotaciji, uz cilj da ostvarimo što bolje rezultate - rekao je Režić nakon utakmice za MaxSport.

Pula: SuperSport HNL, 31. kolo, NK Istra 1961 - GNK Dinamo
Pula: SuperSport HNL, 31. kolo, NK Istra 1961 - GNK Dinamo | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Prije dolaska u Pulu, Režić je proveo pet godina u saudijskim klubovima. HNL je, ističe, neprestano pratio.

- Uvijek pratim HNL uz najveće svjetske lige. Uvijek sam ažuran oko toga dok sam u inozemstvu. Zbog toga sam i prihvatio ovaj posao. Smatram da Istra može pokazati nešto više nego što je do sada. 

Novi trener Istre želi ostaviti dosadašnje probleme iza momčadi.

- Stanje u svlačionici? Ne bih se upuštao u situacije koje su se ranije događale. Neću trošiti vrijeme na to. Okrećemo novu stranicu, igrači su igrali jako dobro i siguran sam da će se to nastaviti u budoćnosti. Čeka nas Gorica, jako važna utakmica i prilika da stanemo na kraj ovom lošijem nizu - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
