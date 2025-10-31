Obavijesti

Novi trener Juventusa izazvao pobunu među navijačima! Traže da makne spornu tetovažu...

Luciano Spalletti predstavljen je kao novi trener Juventusa, ali Talijan ima tetovažu posvećenu bivšem klubu s kojim je osvojio naslov prvaka

Luciano Spalletti (66) naslijedio je Igora Tudora (47) na mjestu trenera Juventusa. Spalletti će tu dužnost obnašati do lipnja 2026. godine, a u slučaju plasmana u Ligu prvaka, ugovor će mu se produljiti. 

Spalletti je dobro poznato lice u talijanskom nogometu, s Napolijem je 2023. osvojio naslov prvaka nakon čega je napravio tetovažu s grbom kluba. To mu je bio prvi naslov prvaka Italije, a čini se kako se tetovaža ne sviđa navijačima 'stare dame'. Prema pisanju talijanskih medija, navijači očekuju od novog trenera da makne tetovažu. 

Nakon smjene Tudora, Juventus je pod vodstvom Massima Brambille pobijedio Udinese 3-1 u devetom kolu Serie A. Spalletti će kao trener debitirati u utakmici protiv Cremonesea koja se igra 1. studenog u 20:45 sati. 

Osim Napolija i Juventusa, vodio je Empoli s kojim je osvojio talijanski Kup C i izborio plasman u Serie A. Bio je na klupi Udinesea s kojim je izborio prvi povijesni plasman u Ligu prvaka tijekom sezone 2004/05. Zatim je preuzeo momčad Rome s kojom je u četiri sezone osvojio dva talijanska kupa i talijanski Superkup. Talijan je bio trener Zenita, a onda se ponovno vratio u Romu. Također je vodio momčad milanskog Intera, a od 2023. pa do prošlog ljeta vodio je talijansku nogometnu reprezentaciju.  

