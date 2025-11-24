Obavijesti

POHVALIO PRATLJAČIĆA

Novi 'Tyson' iznenadio: 'Kad me taj Hrvat pogodio, kao da me netko bejzbol palicom udario...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Borilački spektakl Grand Boxing, Luka Pratljačić - Emil Zgyuga | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pratljačić, 28-godišnji Osječanin, posljednjih je godina uz Gabrijela Veočića najuspješniji hrvatski amaterski teškaš. Drži naslov prvaka Hrvatske, osvojio je europsku broncu

Moses Itauma (20), britansko-slovački teškaš i jedan od najvećih talenata današnjeg boksa, u kratkom je razdoblju izgradio savršen profesionalni omjer 13-0 te postao "vruća roba" u vrhu svjetske teške kategorije. Nokauti u prvoj rundi protiv Dilliana Whytea i Demseyja McKeana potvrdili su da već sada pripada eliti i da ga čeka borba s najjačima. Iako se govorilo da bi krajem godine mogao u ring s Filipom Hrgovićem, hrvatski je boksač odbio ponudu jer mu termin i uvjeti nisu odgovarali.

Ipak, Itauma je u intervjuu za Ring Magazine neočekivano privukao pozornost hrvatske publike. Na pitanje tko ga je u karijeri najjače udario, nije izdvojio ni Tysona Furyja, niti Anthonyja Joshuu, Joea Joycea ili Daniela Duboisa s kojima je sparirao, nego višestrukog prvaka hrvatske u teškoj kategoriji Luku Pratljačića.

- Iskreno, na prvu, tu je taj dečko po imenu Luka Pratljačić“, rekao je Itauma i dodao:

- On je Hrvat. Mislim da je još uvijek amater; možda je imao jednu profesionalnu borbu. Iskreno, kad me je udario, osjećao sam se kao da me je pogodila bejzbol palica. Nije me čak ni čisto pogodio, a ja sam pomislio: ‘Neka netko provjeri njegove rukavice’, ali nosio je moje rukavice. Njegovi udarci bili su vrlo jaki.

Zagreb: Borilački spektakl Grand Boxing, Luka Pratljačić - Emil Zgyuga
Zagreb: Borilački spektakl Grand Boxing, Luka Pratljačić - Emil Zgyuga | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pratljačić, 28-godišnji Osječanin, posljednjih je godina uz Gabrijela Veočića najuspješniji hrvatski amaterski teškaš. Drži naslov prvaka Hrvatske, osvojio je europsku broncu, a lani je stigao do četvrtfinala Svjetskog prvenstva u Liverpoolu, gdje ga je zaustavio kasniji prvak Aibek Oralbay. Profesionalni debi odradio je u svibnju ove godine i u prvoj rundi nokautirao Emila Zgyugu.

Itauma i Pratljačić sparirali su uoči Britančeve borbe protiv McKeana, a očito je da je Osječanin ostavio snažan dojam. Njegova se reputacija sada proširila i izvan Hrvatske jer je kompliment došao od boksača koji sebe već gradi kao budućeg svjetskog prvaka.

Itauma će sljedeći nastup imati 24. siječnja 2026. u Manchesteru, na priredbi Magnificent 7, gdje će predvoditi program protiv američkog teškaša Jermainea Franklina. Franklin je postao poznat široj publici nakon borbe s Anthonyjem Joshuom 2023., izdržao je svih 12 rundi i od tada nanizao tri pobjede. Britanski supertalent tada će pokušati ostaviti još snažniji dojam i učiniti ono što Joshua nije, nokautirati čvrstog Amerikanca.

