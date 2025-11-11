Novi udar Fife na džepove navijača: Parking na SP-u 2026. bit će skuplji i od ulaznica?!

Uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine, koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, Međunarodna nogometna federacija (Fifa) šokirala je navijače uvođenjem paprenih cijena parkinga. Preko nove službene platforme, parkirna mjesta prodaju se po cijenama koje ne samo da premašuju dosadašnje standarde, već su u nekim slučajevima i skuplje od samih ulaznica za utakmice.

Cjenik koji prkosi logici

Cijene variraju ovisno o gradu i fazi natjecanja. Za utakmice grupne faze i šesnaestine finala, navijači će morati izdvojiti od otprilike 70 eura (u Kansas Cityju) do čak 107 eura (u Philadelphiji). Kako turnir odmiče, cijene drastično rastu: parking za četvrtfinale stoji oko 135 eura, dok će za polufinale ili utakmicu za treće mjesto na stadionima poput AT&T u Teksasu ili Hard Rock u Miamiju cijena doseći vrtoglavih 163 eura.

Ovi iznosi postaju apsurdni kada se stave u kontekst. Najniža cijena parkinga od 70 eura viša je od cijene ulaznice treće kategorije za grupnu fazu na SP-u u Kataru 2022., koja je iznosila oko 64 eura. Štoviše, čak i na nadolazećem prvenstvu postoje ulaznice za neke utakmice po cijeni od oko 56 eura, što znači da će navijači platiti više za parkiranje automobila nego za gledanje utakmice.

Logistički izazovi kao zlatni rudnik

Problem leži u specifičnoj infrastrukturi sjevernoameričkih gradova. Većina stadiona, izvorno izgrađenih za NFL, okružena je golemim parkiralištima i ovisi o dolasku navijača automobilima, za razliku od Europe gdje je javni prijevoz ključan.

Fifa je tu situaciju iskoristila. Kako piše The Athletic, dio postojećih parkirališta bit će prenamijenjen za sigurnosne zone i VIP ugostiteljske objekte, čime se umjetno stvara nestašica mjesta. Time se Fifa, po uzoru na američke sportske franšize, pozicionirala da kapitalizira na logističkom problemu. Dodatnu frustraciju stvara činjenica da kupljena mjesta još nemaju ni točnu lokaciju – na stranici za rezervaciju često stoji oznaka "0 milja od stadiona", što je služba za korisnike potvrdila kao privremeno rješenje.

Navijači ogorčeni, Fifina blagajna sve punija

Očekivano, reakcije navijača na društvenim mrežama su burne. Mnogi ističu kako su cijene ulaznica već rekordno visoke, a ovaj dodatni trošak čini odlazak na prvenstvo, posebno za posjetitelje s drugih kontinenata, financijski neizdrživim.

Fifa se brani tvrdnjom da se većina prihoda reinvestira u razvoj nogometa diljem svijeta. Ipak, teško je zanemariti podatak da se od SP-a 2026. očekuje prihod veći od 12 milijardi eura, čime će postati najlukrativniji sportski događaj u povijesti.