Novi 'vatreni' samo za 24sata: Sanjam transfer u ligu 'petice' i odlazak na Svjetsko prvenstvo

Piše Zdravko Barišić,

Karlo Letica (29) se nakon sedam i pol godina vraća u reprezentaciju! 'Poziv je došao u perfektan trenutak. Nazvao me trener golmana Marijan Mrmić i rekao da sam pozvan umjesto Dominika Kotarskog. Bio sam oduševljen'

Kada su se 'vatreni' u rujnu 2018. godine okupili nakon svjetskog srebra i ruske bajke, nekoliko novih lica pojavilo se na prvom treningu izbornika Zlatka Dalića. Među njima je bio i Karlo Letica, tada 22-godišnji izuzetno talentirani golman koji je tog ljeta, nakon fantastičnih nastupa u Hajduku, bio tražena roba na tržištu. Spominjao se interes Real Madrida i mnogih europskih klubova, a na kraju je otišao kod Ivana Leke u Club Brugge za tri milijuna eura. 

