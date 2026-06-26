Novinar (88) koji je vidio sve, od Pelea do Maradone i Lionela Messija: Ovo mu je 17. Mundijal

Dok svijet uživa u nogometnoj groznici Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi, u novinarskoj loži sjedi tihi svjedok povijesti. Ime mu je Hartmut Scherzer, ima 88 godina i ovo mu je nevjerojatno 17. svjetsko prvenstvo koje prati s perom i bilježnicom u ruci. Njegovo putovanje započelo je davne 1962. godine u Čileu, u eri kada je Pelé bio na vrhuncu, a televizijski prijenosi u boji tek znanstvena fantastika.

Scherzerova karijera, koja se proteže kroz više od šest desetljeća, čini ga živućom enciklopedijom sporta. On nije samo bilježio rezultate; on je svjedočio usponu i padu sportskih carstava, družio se s najvećim ikonama i ostao vjeran novinarskim principima čak i kada bi se granice profesionalnog i prijateljskog brisale.

Od boksačkog ringa do prve redakcije

Prije nego što je postao reporterska legenda, Scherzer je gradio sportsku karijeru - u ringu. Godine 1956. postao je juniorski prvak Hessena u lakoj kategoriji, a 1959. i 1960. osvojio je i njemačko sveučilišno prvenstvo u polusrednjoj kategoriji. Imao je talent i disciplinu, no nešto je nedostajalo. Godinama kasnije, iskreno je priznao svoje limite.

​- Kao boksač sam imao talenta i bio sam dobar na treninzima, ali samoj borbi psihički nisam bio dorastao - rekao je Scherzer.

Njegova prava strast oduvijek je bilo pisanje. Još kao učenik počeo je raditi za sportsku redakciju uglednog lista Frankfurter Rundschau, a kasnije i za američku novinsku agenciju United Press International (UPI). Nakon što je napustio studij filozofije, u svibnju 1960. potpuno se posvetio novinarstvu u UPI-ju, gdje je upoznao i buduću suprugu Barbaru. Tamo je brusio zanat pišući na njemačkom i engleskom jeziku, sve do prelaska u Abendpost/Nachtausgabe, gdje je postao šef sportske redakcije i ostao do gašenja lista 1988. godine.

Svjedok povijesti: 17 Mundijala, 21 OI 33 Toura

Nakon toga, započinje njegova faza slobodnog novinara, tijekom koje je pisao za najprestižnije njemačke i europske medije poput Frankfurter Allgemeine Zeitunga, Die Zeita, Der Spiegela i mnogih drugih. Njegova karijera mjeri se uistinu epskim brojkama: izvještavao je s čak 21 Olimpijskih igara, 33 izdanja Tour de Francea i, naravno, 17 svjetskih nogometnih prvenstava.

Od Čilea 1962. do Sjeverne Amerike 2026. vidio je sve. Gledao je Garrinchu kako pleše po čileanskim travnjacima, svjedočio "spornom" golu Geoffa Hursta u finalu 1966., divio se Cruyffovom totalnom nogometu, pratio Maradoninu "Božju ruku" i Messijevo konačno ispunjenje sudbine u Katru.

Upravo je u Katru 2022., na 16. prvenstvu, dobio posebno priznanje od Fife i Međunarodnog udruženja sportskih novinara (AIPS). Zajedno s još 81 kolegom koji je pratio osam ili više svjetskih prvenstava, uručena mu je minijaturna replika trofeja Svjetskog prvenstva. Nagradu im je predao legendarni brazilski Ronaldo. Scherzer je tada bio drugi na vječnoj listi, odmah iza argentinskog kolege Enriquea Macaye Márqueza, koji je pratio Mundijal više od njega.

Prijatelj Muhammada Alija i braće Kličko

Scherzerova svestranost ogledala se u njegovoj strasti prema boksu, sportu koji mu je ostao prva ljubav. Njegova stručnost i predanost omogućile su mu da izgradi prijateljstva s nekim od najvećih boraca u povijesti. Bio je blizak s Muhammadom Alijem, Georgeom Foremanom, Joeom Frazierom, Mikeom Tysonom te njemačkim velikanima poput Bubija Scholza i Henryja Maskea.

Upravo od Scholza, kaže, naučio je najvažniju novinarsku lekciju.

​- Prijateljstvo ne završava tamo gdje počinje novinarstvo. Bliskost i kritika se ne isključuju - njegov je kredo.

Ta ga je predanost poslu vodila i u najopasnije situacije. U dobi od 85 godina, usred rata, otputovao je u Kijev kako bi za svoju knjigu "Borci za slobodu – Sport i rat" intervjuirao braću Kličko, Vitalija i Vladimira. Nije želio pisati o njima iz daljine, već je osjećao obavezu biti na licu mjesta.

U svojim knjigama, poput "Svjetski sport – 60 godina iskustava reporterske legende" (2020.) i "Prvi crni prvaci" (2025.), sažeo je desetljeća iskustva. U potonjoj otkriva da su njegovi životni idoli "crne ikone": Muhammad Ali, Harry Belafonte i Nelson Mandela. Često citira Mandeline riječi kao vlastiti moto i objašnjenje zašto se i u 88. godini i dalje bavi ovim poslom: "Sport ima moć promijeniti svijet. Moćniji je od vlada".

*uz korištenje AI-ja