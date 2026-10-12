Novo iznenađenje u Šangaju: S turnira je ispao i branitelj titule

Amerikanac Tommy Paul prvi je tenisač koji je uspio pobijediti Valentina Vacherota na ATP Masters 1000 u Šangaju, a učinio je to u trećem kolu, čime je zaustavio niz prošlogodišnjeg senzacionalnog pobjednika ovog turnira.

Paul (ATP - 17.) je za 84 minute svladao Vacherota (ATP - 14.) sa 6-4, 6-2 i po treći put zaredom je ušao u osminu finala šangajskog Mastersa, a da bi došao do svog najboljeg rezultata na ovom turniru morat će pobijediti Belgijca Zizoua Bergsa koji je u ponedjeljak šokirao Carlosa Alcaraza.

Foto: Go Nakamura

Vacherot je prošle godine kao 204. tenisač svijeta na senzacionalan način iz kvalifikacija došao do naslova te postao najniže rangirani pobjednik u povijesti turnira Masters 1000 serije. Tada je za trofej ostvario ukupno devet pobjeda, dvije u kvalifikacijama i još sedam u glavnom turniru. Ove je godine bio slobodan u prvom kolu, a u drugom je nadigrao Argentinca Sebastiana Baeza.

No, protiv Tommyja Paula nije imao protuigru, jer je Amerikanac cijeli meč odigrao na vrlo visokoj razini. Nakon što su jučer ispali Brandon Nakashima, Ben Shelton i Frances Tiafoe, a u ponedjeljak su njihov primjer slijedili Learner Tien i Taylor Fritz, Paul je ostao jedini američki predstavnik u osmini finala šangajskog Mastersa.