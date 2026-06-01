Novo poglavlje za legendarnog Alena Bokšića. Postao je vlasnik poznate menadžerske agencije

Legendarni bivši hrvatski reprezentativac Alen Bokšić (56) vratio se nogometu. Naime, Alen Bokšić je postao vlasnik poznate hrvatske menadžerske agencije MSports PRO. Kako je napisao novinar Robert Šola iz Sportskih novosti, Bokšić ne želi biti samo vlasnik, već i zaštitno lice agencije te jedan od njenih ključnih ljudi.

Alen Bokšić posljednji put je ozbiljniji posao vezan u uz nogomet radio 2013. godine kada je bio u stožeru hrvatske reprezentacije, pod vodstvom Igora Štimca. U karijeri je igrao za Hajduk, Marseille, Cannes, Lazio, Juventus i Middlesbrough, a za "vatrene" je odigrao 40 utakmica i zabio devet golova. Bio je jedan od najubojitijih napadača one romantične talijanske lige 90-ih godina.

Što se tiče same agencije MSports PRO, ima više od 60 igrača i jedna je od jačih u regiji. Najveće ime je zasigurno Adriano Jagušić koji je za pet milijuna eura iz Slaven Belupa otišao u Panathinaikos. Tu su još Fabijan Krivak, Fran Tudor, Anton Matković, Maro Katinić, Marko Soldo, Mitja Križan, Artem Maksimenko i Aleksa Latković. Svi ti igrači prema Transfermarktu vrijede više od milijun eura.