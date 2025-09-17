Obavijesti

Novo ruho Zagreba: Predstavili dresove s novim sponzorom

Piše Davor Kovačević,
Zagreb i Trogir sastali se u 1. kolu Paket24 Premijer lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Posebno mi se sviđa novi dizajn koji spaja tradiciju i moderan izgled i nadam se da ćemo u ovim dresovima donijeti još mnogo uspjeha našem klubu. Dres uostalom predstavlja identitet kluba, ekipe, a i naših navijača - rekao je Filip Glavaš

RK Zagreb se od ove sezone ponovio sponzorom. Brigu o opremi sljedeće četiri godine preuzeo je Adidas, pa su se zagrebaši pokazali u novom ruhu. Tradicionalne boje, plava i bijela, jasno ostaju zaštitni znak. 

Bijeli dres obilježavaju tri prepoznatljive Adidas linije, dok plavi donosi elegantnu tamnoplavu kombinaciju sa svijetloplavim detaljima i bijelim ovratnikom.

DRUGO GOSTOVANJE Zagreb kod Wisle na teškom popravnom: 'Sad su jedan od najboljih klubova Europe'
Zagreb kod Wisle na teškom popravnom: 'Sad su jedan od najboljih klubova Europe'

- Svaki novi dres donosi novu energiju, a posebno je zadovoljstvo kad iza njega stoji partner poput Adidasa koji ima dugogodišnju tradiciju u sportu. Posebno mi se sviđa novi dizajn koji spaja tradiciju i moderan izgled i nadam se da ćemo u ovim dresovima donijeti još mnogo uspjeha našem klubu. Dres uostalom predstavlja identitet kluba, ekipe, a i naših navijača - rekao je hrvatski reprezentativac Filip Glavaš.

Foto: RK Zagreb
Foto: RK Zagreb

Ovim partnerstvom RK Zagreb ulazi u odabranu skupinu klubova kojima je Adidas sponzor opreme, a među kojima je i poljsko Kielce. Zajednički cilj ove suradnje je osigurati još veću dostupnost službenih dresova i opreme navijačima te dodatno približiti klub široj sportskoj zajednici.

Igrači su nove dresove već predstavili na terenu - plavi gostujući premijerno su nosili u prvoj utakmici Premijer lige protiv Trogira, dok su u bijelim nastupili Ligi prvaka protiv Eurofarm Pelistera. Navijačima su dresovi već dostupni putem više kanala: fizički u Intersport trgovinama Arena centra i u Petrinjskoj ulici u Zagrebu, u pop-up storeu RK Zagreba u Areni Zagreb, kao i putem službenog web shopa kluba. Također, dresovi se mogu naručiti i preko Intersport web trgovine.

