Novo Vrijeme Apfel i ove će godine ugostiti LP u Makarskoj

Drugu godinu za redom malonogometaši makarskog Novog Vremena Apfel izborili su nastup u elitnom futsal natjecanju, i ponovno su kao i lani, dobili domaćinstvo jedne od skupina glavne runde, pa će u Makarskoj od 8. do 11. listopada ugostiti prvake Cipra (Omonia Nikozija), Armenije (Leo) i Sjeverne Makedonije (Shkupi). Prošle godine su se kao prvaci skupine plasirali u Elitnu rundu, među 16 najboljih momčadi Europe, nadajmo se da će im to poći za rukom i ove godine.

Tim su povodom u makarskom hotelu Park održali press konferenciju tijekom koje su čelnici kluba izvijestili javnost o pripremama za novi veliki događaj u Makarskoj.

- Dobili smo domaćinstvo na temelju sjajno odrađenog posla prošle godine, za koji smo dobili sve pohvale. Organizacija će i ove godine biti vrhunska, ali bez prvog mjesta to neće biti to. Imat ćemo nekoliko popratnih događanja mimo sporta, uključujući party dobrodošlice, izlet brodom... Dvorana će biti „ušminkana“, imamo 72 sponzora - donatora s tendencijom da do početka Lige prvaka dođemo i do 100, imamo podršku Turističke zajednice Makarske, Grada Makarske, Županije... Okupljamo ljude oko sebe, i to je sjajno. Želimo biti još bolji domaćini nego lani, a što se tiče sportskog rezultata, puno se toga mora poklopiti da osvojimo prvo mjesto – kazao je predsjednik Uprave kluba Mijo Pašalić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Od smjene trenera Ivice Osibova Makarani su u potrazi za novim trenerom.

- Nakon iznenađujućeg odlaska Tea Strunje, koji je zbog obitelji odlučio raditi u Splitu, doveli smo Ivicu Osibova, našeg bivšeg igrača i trenera, ali smo shvatili da razina kvalitete rada nije adekvatna našem klubu. Za sada je tu dosadašnji pomoćnik Armando Škorlić koji je s nama gotovo od osnutka kluba, na domaćem tržištu nema adekvatnog rješenja za našu momčad, i zbog toga nećemo žuriti. Imamo visoke kriterije, ali i visoke obveze, tražimo trenera koji će nas podići na viši nivo – zaključio je Pašalić.

Makarani su ostali bez Brazilca Dudua, umjesto kojeg je doveden njegov sunarodnjak Pulinha, ali i slovenski reprezentativac Matej Fideršek a vratio se i iskusni Sven Horvath. Nešto više o suparnicima govorio je sportski direktor Borislav Vuković.

- Netko će reći da je to pila naopako, ali skupina je teža nego prošle godine. Izjednačenija je. Leo ima šestoricu Brazilaca, Omonia četvoricu, a Shkupi igra s uvjerljivo najviše emocija i strasti. Nismo toliki favoriti kao što je lani ovdje bio Aktobe, međutim, mi smo na domaćem terenu neporaženi od prosinca 2017., imamo 19 uzastopnih pobjeda, i to nam je obveza da i ove godine naša dvorana ostane neosvojiva tvrđava.

Na čelu Organizacijskog odbora kao i lani nalazi se Darijo Antunović.

- Za prošlu godinu dobili smo pohvale Uefe i sretni smo što smo promovirali grad u najboljem mogućem svjetlu. Ništa od toga ne bi bilo moguće da nismo imali podršku Grada i njegovih službi, Turističke zajednice, djelatnika Sportskog centra... Želimo se pokazati kao gostoljubivi domaćini, a nadam se i da ćemo na sportskom planu ponoviti lanjski rezultat i plasirati se dalje. Organizacijski ćemo neke stvari pokušati podignuti na viši nivo, a osim ljudi iz Uprave, u ovoj bih priči izdvojio i Jelenu Martić koja odrađuje puno detalja koji čine razliku. Pred nama je puno rada, ali imamo iskustva i ne plašimo se.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Konferenciji je bio nazočan i zamjenik gradonačelnika Makarske Dražen Nemčić.

- U ime gradonačelnika Jure Brkana čestitam Novom Vremenu Apfel na osvojenoj tituli i tome što su vratili Ligu prvaka u Makarsku. Do prije dvije godine Liga prvaka i Makarska bili su nespojivi. Ne moram ni isticati koliko ova manifestacija znači našem gradu.

Glavna runda Lige prvaka, skupina 6 (Makarska)

Utorak 8.10. Shkupi – Leo (18), Novo Vrijeme Apfel – Omonia (20.30)

Srijeda 9.10. Omonia – Shkupi (18), Novo Vrijeme Apfel – Leo (20.30)

Petak 11.10. Leo – Omonia (18), Novo Vrijeme Apfel – Shkupi (20.30)